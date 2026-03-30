 Casa Blanca mantiene vigente plazo para el fin de la guerra en Irán
Internacionales

Casa Blanca mantiene vigente plazo de 4 a 6 semanas para el fin de la guerra en Irán

"La misión continuará hasta que se alcancen los objetivos y, por ahora, ese plazo de entre cuatro y seis semanas se mantiene", dijo la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt.

Compartir:
Bombardeos en Teherán, Irán, EFE
Bombardeos en Teherán, Irán / FOTO: EFE

La Casa Blanca dijo este lunes que el presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene vigente el plazo que dio, una duración de 4 a 6 semanas de operaciones militares, para lograr todos sus objetivos en la guerra que libra, junto a Israel, contra Irán.

"El presidente, como comandante en jefe, y el Pentágono siempre han señalado un plazo estimado de entre cuatro y seis semanas para la Operación Furia Épica. Hoy estamos en el día 30, así que pueden hacer los cálculos", dijo la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Leavitt insistió en que "las Fuerzas Armadas (estadounidenses) han tenido un éxito enorme" y que todo el país debería sentirse "muy orgulloso" por lo que han logrado en este mes de conflicto, en el que han muerto el líder supremo iraní, Alí Jameneí, parte de su cúpula militar y cientos de civiles y niños.

EE. UU., que ya registra al menos 13 militares fallecidos en ataques iraníes, ha destruido cerca del 70 % de la instalaciones de producción de misiles y drones de la República Islámica, y junto a Israel, han completado "más de 11 mil misiones de combate exitosas", según la secretaria de Prensa.

"La misión continuará hasta que se alcancen los objetivos y, por ahora, ese plazo de entre cuatro y seis semanas se mantiene", dijo.

"Las conversaciones prosiguen y avanzan"

Trump, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y miembros del Gabinete republicano han clamado victoria y asegurado que cada día están más cerca de cumplir sus propósitos de acabar con el programa nuclear de Irán, la destrucción de sus misiles balísticos y de la Armada, además de desmantelar su capacidad de producción armamentística.

"No resulta sorprendente observar que los elementos remanentes del régimen (de Teherán) se muestren cada vez más dispuestos a poner fin a esta destrucción y a sentarse a la mesa de negociaciones mientras aún están a tiempo de hacerlo", agregó la portavoz de la Casa Blanca.

Según Leavitt, "a pesar de toda la retórica pública y las informaciones falsas que emanan del régimen, las conversaciones prosiguen y avanzan por buen camino".

Este lunes, Trump afirmó en su red Truth Social que su país "está en conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable" en Irán, al tiempo que reiteró sus amenazas contra las instalaciones eléctricas y petrolíferas de la República Islámica "si no se llega pronto a un acuerdo".

El secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, afirmó hoy por su parte que existen "fracturas internas" en el liderazgo de Teherán y resaltó la diferencia entre el discurso público y privado de sus interlocutores iraníes, sobre quienes evitó ofrecer detalles por su seguridad.

Trump ha pospuesto hasta el 6 de abril su ultimátum a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, vía estratégica de crudo y mercancías, para dar espacio a unas negociaciones que Teherán niega que existan.

*Con información de EFE

En Portada

Rechazan solicitud de Zamora para disolver fundaciónt
Nacionales

Rechazan solicitud de Zamora para disolver fundación

01:58 PM, Mar 30
Salud confirma dos muertes por sarampión en Guatemalat
Nacionales

Salud confirma dos muertes por sarampión en Guatemala

10:28 AM, Mar 30
Caso Red Q: Condenan a representante legal de empresa vinculada a Quijivixt
Nacionales

Caso Red Q: Condenan a representante legal de empresa vinculada a Quijivix

12:05 PM, Mar 30
Federación se pronuncia por el tema relacionado a Luis Fernando Tenat
Deportes

Federación se pronuncia por el tema relacionado a Luis Fernando Tena

12:05 PM, Mar 30
Uruguay pierde a Joaquín Piquerez por lesión a dos meses de la Copa del Mundot
Deportes

Uruguay pierde a Joaquín Piquerez por lesión a dos meses de la Copa del Mundo

11:50 AM, Mar 30

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026#liganacionalIránEstados UnidosNoticias de GuatemalaLiga NacionalEE.UU.Donald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos