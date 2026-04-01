Posponen juicio federal de Luigi Mangione a octubre 2026

Una jueza de Nueva York pospuso este miércoles el juicio federal de Luigi Mangione, el joven de 27 años acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, trasladándolo de mediados de octubre al 26 de ese mes o el 2 de noviembre, lo que añade más tiempo entre este proceso y su juicio estatal de junio.
Mangione entró a la sala con grilletes en los tobillos, semblante serio y el pelo más corto que en otras ocasiones. Vestía un uniforme de preso de color caqui sobre una camisa blanca con las mangas remangadas.
Durante la audiencia de aproximadamente media hora, el acusado mantuvo un brazo apoyado de manera informal en el respaldo de su asiento y respondió "sí" en tres ocasiones tras ser consultado por la jueza federal Margaret Garnett si entendía que podía estar presente en todas sus audiencias.
Nueva fecha
Garnett anunció hoy que la selección del jurado para el juicio federal comenzará el 5 de octubre, mientras que la presentación de pruebas empezará el 26 de octubre o el 2 de noviembre, dependiendo de lo que tarde el proceso de selección.
"Nos guste o no, estamos a merced de los acontecimientos del caso estatal", señaló Garnett, haciendo notar que el juicio estatal de Mangione está programado para el 8 de junio y que se espera que dure entre cuatro y seis semanas.
En ese sentido, la jueza apuntó que no quería empezar la selección de jurado del caso federal, cuando a "tan solo dos calles" se está desarrollando el caso estatal.
La defensa había solicitado que el juicio federal de Mangione se aplazara hasta enero de 2027, pero los fiscales se opusieron en varias ocasiones a cualquier reprogramación, argumentando que una demora perjudicaría el proceso.
Mangione, que se ha declarado inocente y está detenido en una cárcel federal de Nueva York, enfrenta cargos federales en relación con el mediático asesinato del ejecutivo Thompson, ocurrido en diciembre de 2024 a las puertas de un hotel en Manhattan.
La próxima audiencia del caso federal se celebrará el 5 de junio, apenas tres días antes de que empiece su juicio estatal.
*Con información de EFE