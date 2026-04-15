 VIDEO. Alumno mata a cuatro personas e hiere a 20 en un colegio turco
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VIDEO. Alumno mata a cuatro personas e hiere a 20 en un colegio turco

El atacante murió durante el tiroteo en la provincia turca de Kahramanmara_.

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En redes se divulgaron imágenes del ataque armado., Captura de pantalla
En redes se divulgaron imágenes del ataque armado. / FOTO: Captura de pantalla

Al menos cuatro personas han muerto este miércoles y veinte han resultado heridas, cuatro en estado crítico, en un tiroteo en un colegio en la provincia turca de Kahramanmaras, según informaron las autoridades locales, que precisaron que el agresor, un alumno del centro de unos 16 años, murió durante el ataque.

El gobernador de esa provincia, Mükerrem Ünlüer, indicó que un profesor y tres alumnos de quinto curso, correspondiente a 10 y 11 años, han muerto en el ataque en el colegio Ayser Çalik, situado en un barrio residencial de la periferia de la ciudad de Kahramanmaras.

Ünlüer precisó que el agresor empleó cinco armas pertenecientes a su padre, un antiguo agente de Policía, y llevaba siete cargadores en una mochila.

El atacante murió durante el tiroteo, pero aún no se sabe si se suicidó o se disparó accidentalmente, señaló el gobernador.

El alumno estaba en la octava clase, lo que normalmente corresponde a una edad de 14 años, pero la emisora Halk TV asegura que tenía alrededor de 16 años.

Según testigos citados por el diario Cumhuriyet, el alumno entró en dos aulas distintas y disparó de forma continua, cambiando los cargadores sin dejar de hacer fuego.

Estas fuentes apuntaron también que según responsables del colegio, el alumno había mostrado ya antes "problemas psicológicos", aunque no precisaron más.

Los ministros de Interior, Mustafa Çiftçi, Educación, Yusuf Tekin, y Sanidad, Kemal Memisoglu, están viajando a Kahramanmaras y el Ministerio de Justicia ha encargado a varios fiscales jefe investigar el suceso.

Como primera medida, el padre del alumno, antiguo policía, ha sido detenido, informa la cadena NTV.

Ayer mismo, un exalumno de un centro de Siverek, municipio de la provincia vecina de Sanliurfa, a 200 kilómetros de Kahramanmaras, hirió a 16 personas en un centro escolar antes de suicidarse.

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Vía EFE

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