 Teherán activó sus defensas aéreas, informan medios de Irán
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Teherán activó sus defensas aéreas, informan medios de Irán

El incidente se produce en medio de las renovadas tensiones entre Irán y EE. UU.

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Bombardeos en Teherán, EFE
Bombardeos en Teherán / FOTO: EFE

Las defensas aéreas se activaron este jueves en Teherán, según varios medios de Irán, que no explicaron el motivo. "Las defensas aéreas están activas en Teherán", informó en X el diario estatal Tehran Times, que acompañó el mensaje de un vídeo en el que se observaban los disparos de las defensas en el cielo de la capital.

La agencia Mehr, vinculada con la Guardia Revolucionaria, también informó de las disparos de la artillería antiaérea de Irán.

Ninguno de los medios explicó el porqué de la activación de los sistemas defensivos, que no operaban desde la entrada en vigor del alto el fuego alcanzado entre Teherán y Washington el 8 de abril con mediación de Pakistán.

El incidente se produce en medio de las renovadas tensiones entre Irán y EE. UU. después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenase atacar toda pequeña embarcación el estrecho de Ormuz que pudiera estar desplegando minas a pesar del alto el fuego que él mismo extendió de manera indefinida.

Además, la Guardia Revolucionaria capturó ayer dos buques y atacó a otro más, como respuesta a las presiones de EE. UU. que mantiene un bloqueo naval sobre los puertos y buques iraníes.

Las negociaciones entre Irán y EE. UU. se mantienen paralizadas ante la negativa de Teherán a conversar mientras Washington mantenga el bloqueo naval sobre sus puertos y buque.

Israel niega ataques

Ante las informaciones de la activación de las defensas aéreas de Irán, Israel negó estar llevando a cabo operaciones militares en territorio iraní

Según dijo a EFE una fuente de seguridad israelí, "Israel no está llevando a cabo ninguna operación militar en territorio iraní".

Hace apenas unas horas, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró que su país espera a "la luz verde" de EE. UU. para "reanudar la guerra contra Irán" y "completar la eliminación de la dinastía Jameneí".

"Esperamos a la luz verde de EE. UU. para completar la eliminación de la dinastía Jameneí (...) y además devolver a Irán a la edad de piedra y de oscuridad con la destrucción de las principales instalaciones de energía y electricidad y de la infraestructura económica nacional", afirmó Katz en un videomensaje difundido por su oficina, tras discutir la situación de seguridad junto con altos mandos del Ejército.

*Con información de EFE

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