 Día de Star Wars: Casa Blanca publica imagen de Trump como The Mandalorian
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Día de Star Wars: Casa Blanca publica imagen de Trump como The Mandalorian

La imagen, generada con Inteligencia Artificial, muestra a Trump con la armadura del protagonista, acompañado por Grogu, el popular 'Baby Yoda', y una bandera estadounidense.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, EFE/Bonnie Cash
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump / FOTO: EFE/Bonnie Cash

La Casa Blanca difundió este lunes una imagen en la que el presidente estadounidense, Donald Trump, aparece representado como el héroe de la serie 'The Mandalorian', coincidiendo con el 4 de mayo, conocido como el Día de Star Wars.

La imagen, generada con Inteligencia Artificial, muestra a Trump con la armadura del protagonista, acompañado por Grogu, el popular 'Baby Yoda', y una bandera estadounidense. "En una galaxia que exige fortaleza, EE. UU. está listo. Este es el camino. Que la Fuerza te acompañe", se lee en el post de la Casa Blanca difundido en sus redes sociales oficiales, en referencia a la conocida frase del universo creado por George Lucas.

May the 4th be with you

"The Mandalorian" es una serie de televisión del mundo Star Wars de la plataforma Disney+, ambientada unos cinco años después de "El retorno del Jedi", que sigue las aventuras de un cazarrecompensas interpretado por Pedro Pascal.

El próximo 22 de mayo se estrena la película de Disney "The Mandalorian and Grogu", protagonizada por Pascal.

El 4 de mayo es considerado por los fans de la saga como el Día de Star Wars por un juego de palabras en inglés con la frase clásica "May the force be with you" ("Que la Fuerza te acompañe"), que suena muy parecido a "May the 4th be with you" ("Que el 4 de mayo te acompañe").

La Casa Blanca de Trump recurre con frecuencia a la inteligencia artificial para crear memes destinados a ensalzar al presidente, algunos de ellos muy polémicos, como uno en el que lo representaba como Jesucristo, lo que indignó a parte de la comunidad católica.

El expresidente Barack Obama también aprovechó este lunes el Día de Star Wars para promocionar la apertura de su biblioteca presidencial en un video junto al actor Mark Hamill, quien dio vida a Luke Skywalker.

El edificio, que abrirá sus puertas el 19 de junio en Chicago, ha sido comparado con la Estrella de la Muerte de la saga por su estilo gris y sin ventanas.

*Con información de EFE

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