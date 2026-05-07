 Lula asegura que Trump le dijo que no planea invadir Cuba
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Lula asegura que Trump le dijo que no planea invadir Cuba

Durante un encuentro entre ambos en la Casa Blanca, Lula le dijo a Trump que está "plenamente a su disposición" si "necesita ayuda" para abordar la situación en Cuba.

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Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, EFE
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil / FOTO: EFE

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este jueves que su homólogo de EE. UU., Donald Trump, le dijo, durante la reunión entre ambos en la Casa Blanca, que no planea invadir Cuba.

"Si lo que dijo la traducción es correcto, él me dijo que no piensa invadir Cuba. Eso lo escuché de la intérprete", explicó Lula en una rueda de prensa en la embajada brasileña en Washington tras un encuentro de tres horas con Trump.

Durante el encuentro, Lula le dijo a Trump que está "plenamente a su disposición" si "necesita ayuda" para abordar la situación en Cuba. "Cuba quiere dialogar y encontrar una solución para poner fin a un bloqueo que nunca dejó a Cuba ser un país libre desde la victoria de la revolución", expresó el líder brasileño, quien criticó que la isla sufre "el bloqueo más longevo de la historia de la humanidad".

La reunión, la primera entre Trump y Lula en la Casa Blanca, ha estado precedido por las críticas de Brasil a la operación de captura de Nicolás Maduro en Venezuela, las presiones sobre Cuba y la guerra de Irán.

Tras el arresto de Maduro, EE. UU. impuso un bloqueo petrolero en Cuba, que ha agravado la crisis económica y social de la isla, y Trump declaró recientemente que "tomará el control" de ese país "casi de inmediato", además de que trasladará a la zona el portaaviones USS Abraham Lincoln.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, consideró en redes sociales que Trump "eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes" y que, en consecuencia, "la comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EE.UU., determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico".

*Con información de EFE

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