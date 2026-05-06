 Trump dice que ve "muy posible" un acuerdo con Irán
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Trump dice que ve "muy posible" un acuerdo con Irán

"Hemos tenido conversaciones muy buenas durante las últimas 44 horas", aseguró Trump a periodistas en la Casa Blanca.

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Donald Trump en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump en la Casa Blanca / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles que Washington está manteniendo conversaciones "muy buenas" en las últimas horas con Teherán y que ve "muy posible" alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra contra Irán y al cierre del estrecho de Ormuz.

"Hemos tenido conversaciones muy buenas durante las últimas 44 horas y es muy posible que lleguemos a un acuerdo", aseguró Trump a periodistas en un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Sus palabras llegan horas después de que el republicano decidiera poner en suspenso el operativo para escoltar buques atrapados desde febrero en el golfo Pérsico debido al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz para permitir que ambas partes alcancen un entendimiento que permita poner fin al conflicto.

"Estamos en buena forma y, en este momento, nos está yendo bien. Ahora tenemos que conseguir lo que tenemos que conseguir. Si no lo hacemos, tendremos que dar un paso mucho más allá", dijo Trump en el Oval, insistiendo en el mensaje que dio horas antes.

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Donald Trump en la Casa Blanca - EFE

En un mensaje en su red social, Truth Social, el magnate neoyorquino dijo hoy que si Irán acepta las condiciones acordadas para la paz dará por terminadas las operaciones militares y el bloqueo naval contra la república islámica, aunque amenazó a su vez con ataques de una mayor intensidad si Teherán no acepta el pacto.

El mandatario republicano volvió a afirmar nuevamente que Irán quiere "llegar a un acuerdo" y que la campaña militar estadounidense ha sido un éxito porque ha diezmado los activos militares iraníes. "Creo que hemos ganado", aseveró el mandatario.

Las palabras de Trump coinciden con informaciones publicadas hoy por el portal Axios, que asegura que Washington estaría a la espera de una respuesta iraní en las próximas 48 horas sobre varios puntos clave de una propuesta para acordar el fin definitivo del conflicto y establecer un marco para negociaciones más amplias sobre el programa nuclear de la república islámica.

Según funcionarios de la Casa Blanca citados por el portal, este es el momento en que ambas partes han estado más cerca de alcanzar un acuerdo desde el inicio de la guerra lanzada por EE. UU. e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Ambas partes se encuentran en un alto el fuego indefinido para avanzar negociaciones que hasta ahora permanecían estancadas.

*Con información de EFE

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