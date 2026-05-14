 Trump dice que Xi Jinping le ofreció "ayuda" con Irán durante reunión en China
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Trump dice que Xi Jinping le ofreció "ayuda" con Irán durante su reunión en China

Según el presidente Donald Trump, Xi también se habría comprometido ante él a no suministrar equipamiento militar a Irán.

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Donald Trump y Xi Jinping en China, EFE
Donald Trump y Xi Jinping en China / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que, en el marco de la reunión entre ambos en Pekín, su homólogo chino, Xi Jinping, le ofreció "ayuda" con la guerra de Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz.

"Al presidente Xi le gustaría que se llegara a un acuerdo. Me dijo: 'Si puedo ser de alguna ayuda, me gustaría serlo'", explicó Trump en una entrevista con la cadena Fox News desde China.

Según un extracto de la entrevista, Trump afirmó que a Xi Jinping "le gustaría que se abriera el estrecho de Ormuz".

Según el líder estadounidense, Xi también se habría comprometido ante Trump a no suministrar equipamiento militar a Irán. "Dijo que no va a entregar equipo militar, lo cual es una declaración importante. Pero, al mismo tiempo, dijo que compran gran parte de su petróleo allí y que les gustaría seguir haciéndolo", explicó.

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Donald Trump y Xi Jinping en China - EFE

La guerra de Irán ganó peso en la visita de Trump a China porque en los días previos Washington pidió a Pekín un papel más activo ante Teherán, al considerar que el bloqueo de Ormuz afecta directamente a los intereses energéticos y comerciales de China, ya que por esa vía pasan aproximadamente el 45 % de sus importaciones de gas y petróleo.

Xi y Trump coincidieron en la reunión que Irán no debe tener "nunca" armas nucleares y en la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz al transporte de hidrocarburos sin cobrar derechos de paso, según un comunicado de la Casa Blanca sobre esa primera reunión.

Trump, que se encuentra de visita oficial a Pekín por primera vez desde 2017, en su primer mandato, mantendrá este viernes un nuevo encuentro con Xi antes de regresar a Washington.

*Con información de EFE

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