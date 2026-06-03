 Marco Rubio: "Vamos a garantizar una elección libre y justa en Colombia"
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Marco Rubio: "Vamos a garantizar que haya una elección libre y justa en Colombia"

La segunda vuelta presidencial en Colombia está prevista para el próximo 21 de junio, y enfrentará a Abelardo de la Espriella con Iván Cepeda.

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Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., EFE
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. / FOTO: EFE
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El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó este miércoles que su país trabajará para garantizar que haya una "elección libre y justa" en la segunda vuelta presidencial de Colombia, que enfrentará al ultraderechista Abelardo de la Espriella con el izquierdista Iván Cepeda.

Rubio respondió a una pregunta durante una audiencia en la Cámara de Representantes, después de que el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, denunciara irregularidades en el conteo de la primera vuelta del pasado domingo, en la que se impuso De la Espriella.

"Vamos a ser muy contundentes en garantizar que haya una elección justa y libre en Colombia y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que así sea", declaró el jefe de la diplomacia estadounidense.

El secretario Rubio respondió así a la congresista republicana, María Elvira Salazar, quien preguntó si la Administración de Donald Trump incluirá en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, a quienes incurran en fraude electoral en Colombia.

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Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - EFE

"Respaldo completo y total"  

Las declaraciones de Rubio se producen un día después de que Trump entrara de lleno en la campaña colombiana al anunciar su respaldo a De la Espriella, a quien calificó de "inteligente, fuerte y decidido".

De la Espriella, que obtuvo el 44 % de los votos en la primera vuelta, competirá en la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio, contra Cepeda, considerado heredero político de Petro, quien obtuvo el 41 % de los sufragios.

Petro criticó posteriormente a Trump por expresar su "respaldo completo y total" a De la Espriella para las elecciones del próximo 21 de junio y pidió a los ciudadanos "votar en plena libertad".

De igual forma, el mandatario colombiano desde hace meses cuestiona la transparencia del sistema electoral de su país y afirmó el domingo que no aceptaba los datos divulgados por la Registraduría Nacional, la entidad organizadora de los comicios.

*Con información de EFE

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