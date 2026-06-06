 Hallan sin vida a estudiante tras intensa búsqueda en Japón
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Hallan sin vida a estudiante estadounidense desaparecido durante viaje familiar en Japón

Encuentran sin vida a estudiante tras intensa búsqueda en Japón.

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Termina en tragedia la búsqueda de joven desaparecido en Japón., Redes sociales.
Termina en tragedia la búsqueda de joven desaparecido en Japón. / FOTO: Redes sociales.
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La búsqueda de James "Weston" Higginbotham, un estudiante estadounidense de 20 años que desapareció durante unas vacaciones familiares en Japón, concluyó de forma trágica luego de que su cuerpo fuera localizado en una zona montañosa cercana a la ciudad de Kioto.

El hallazgo fue confirmado por su madre, Nancy Higginbotham, quien compartió la noticia a través de redes sociales tras más de una semana de intensos esfuerzos de búsqueda. "Nuestra familia está destrozada. El dolor que sentimos es imposible de expresar con palabras", escribió.

Weston era estudiante de ingeniería en la Auburn University y se encontraba recorriendo Japón junto a sus padres y su hermano cuando desapareció el pasado 29 de mayo. Según la familia, el joven decidió permanecer por su cuenta mientras el resto visitaba un templo en Kioto.

Las últimas imágenes del estudiante

Las últimas imágenes de videovigilancia lo mostraron caminando solo hacia el área de Yamashina, una zona conectada con senderos y áreas boscosas en las montañas cercanas. Posteriormente dejó de responder mensajes y su ubicación dejó de estar disponible, situación que encendió las alarmas entre sus familiares.

Su desaparición generó una amplia movilización de las autoridades japonesas, que desplegaron más de 100 agentes, equipos caninos y helicópteros para rastrear la zona. Sin embargo, las condiciones climáticas adversas dificultaron las labores de búsqueda.

Tras la suspensión de la operación oficial, la familia contrató un equipo privado de rescate y coordinó esfuerzos con voluntarios locales. Fue precisamente uno de estos grupos el que encontró el cuerpo del joven este sábado en una zona montañosa ubicada en las afueras de Kioto.

Hasta el momento, las autoridades japonesas no han revelado la causa de la muerte ni las circunstancias exactas en las que ocurrió. La investigación continúa para determinar qué sucedió durante los días que Weston permaneció desaparecido.

La familia agradeció el apoyo recibido durante la búsqueda y solicitó privacidad mientras enfrenta el duelo por la pérdida del joven estudiante.

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