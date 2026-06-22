 Trump se pronuncia por triunfo de De la Espriella en Colombia

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Internacionales

Trump se pronuncia por triunfo de De la Espriella: “Será un gran presidente”

Trump explicó que habló con De la Espriella por teléfono el domingo y que este le agradeció el respaldo electoral brindado durante la campaña.

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Donald Trump en conferencia de prensa final de la cumbre del G7, EFE
Donald Trump en conferencia de prensa final de la cumbre del G7 / FOTO: EFE
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El presidente de EE. UU., Donald Trump, declaró este lunes que el ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien según el preconteo ganó las elecciones en Colombia, será un "gran presidente" y anticipó que la relación bilateral será "mucho mejor" que con el Gobierno de Gustavo Petro.

Trump, que se refirió a De la Espriella por su apodo, "El Tigre", explicó en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval que habló con él por teléfono el domingo por la noche y que este le agradeció el respaldo electoral brindado durante la campaña.

Trump calificó a De la Espriella como "un buen hombre" y afirmó que es "un honor" para él que haya ganado tras haberle expresado públicamente su apoyo.

"Cuando alguien como yo le cae bien a una persona, esa persona me gusta. Es muy sencillo, es una fórmula simple", señaló el mandatario al explicar su respaldo.

"Dijo cosas muy buenas sobre mí y sobre el trabajo que hemos hecho en EE. UU., muy, muy contundente. Y ganó una elección en Colombia que, no sé, sorprendió a algunos porque estaba un poco más rezagado, pero ganó con facilidad anoche", añadió.

Preguntado sobre qué espera de la relación entre EE. UU. y Colombia, Trump respondió: "Mucho mejor. Será un gran presidente".

Este mismo lunes, Trump publicó un mensaje en la red social Truth en el que felicitó al candidato del movimiento Defensores de la Patria por su victoria y dijo que espera "construir una relación poderosa" con Colombia.

Según el preconteo, y a falta de los resultados oficiales definitivos, De la Espriella se impuso en la segunda vuelta con el 49,66 % de los votos, frente al 48,7 % del candidato izquierdista Iván Cepeda.

Foto embed
Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - EFE

Durante la campaña, el presidente estadounidense publicó tres mensajes en Truth Social en los que expresó su apoyo al candidato del movimiento Defensores de la Patria y prometió "apoyo total" a Colombia en caso de triunfo.

De la Espriella llega al poder con la promesa de un alineamiento total con la Casa Blanca en materia de lucha contra el crimen organizado y migración.

La victoria del ultraderechista marca un giro respecto a las tensas relaciones entre la Administración Trump y el Gobierno saliente de Gustavo Petro, quien fue incluido en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro por presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones que el mandatario rechaza.

*Con información de EFE

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