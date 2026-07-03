 Trágico accidente: niño de 11 años atropella a monjes budistas

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Internacionales

VIDEO. Conductor de 11 años atropella a monjes budistas que realizaban peregrinaje: hay ocho muertos

Los monjes participan en un peregrinaje cuando fueron embestidos por el conductor. Padres enfrentarían cargos por negligencia.

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Monjes budistas atropellados en Tailandia,
Monjes budistas atropellados en Tailandia / FOTO:
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Ocho monjes budistas que participaban en un peregrinaje murieron este jueves en el noreste de Tailandia después de ser atropellados por una camioneta conducida por un menor de edad, según informaron las autoridades.

El accidente ocurrió alrededor de las 11.00 hora local (04.00 GMT) en la provincia de Mukdahan, fronteriza con Camboya, donde un grupo de 34 monjes caminaba por una carretera y varios de ellos fueron embestidos por un vehículo conducido por un menor, explicó en una rueda de prensa el gobernador Worayan Boonnarach. Según medios locales, el conductor tenía 11 años. 

Las autoridades señalaron que, de las ocho muertes, cinco se produjeron en el lugar de los hechos y tres en el hospital de Mukdahan. Otros 14 monjes resultaron heridos y cuatro de ellos se encuentran en estado crítico.

El gobernador provincial afirmó durante la comparecencia que al volante de la camioneta iba un menor, sin especificar su edad.

De acuerdo con información ofrecida por testigos, el grupo de monjes y otras cinco personas habían iniciado un peregrinaje a pie en Mukdahan y debían terminarlo en la provincia de Ubon Ratchathani, más al sur, una ruta de aproximadamente 200 kilómetros.

El abad de Mukdahan, que participaba en la rueda de prensa, dijo que los primeros cinco monjes del grupo, que caminaba en sentido contrario al tráfico, pudieron apartarse al ver al vehículo desviarse, pero el sexto y varios de los que caminaban tras él fueron arrollados.

El comandante de la policía provincial, Pairoj Thaiputra, añadió que el supuesto infractor fue detenido y que sus progenitores han sido citados para un interrogatorio, mientras en paralelo se recaban pruebas e investigan las causas del accidente.

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Las autoridades afirmaron que se iniciarán los procedimientos legales correspondientes, que podrían incluir el enjuiciamiento de los padres por negligencia.

Voluntarios y equipos médicos de emergencia llegaron al lugar del accidente 10 minutos después de que este ocurriera y trasladaron a los heridos al hospital, señaló el Departamento de Relaciones Públicas de Mukdahan en un comunicado.

El 90 % de los tailandeses profesa el budismo, que en muchos casos está mezclado con creencias hinduistas y animistas, presentes en el Sudeste Asiático antes de la llegada de los primeros monjes budistas.

Con información de EFE

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