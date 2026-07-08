 Ordenan a Trump pagar 5 millones de dólares a escritora Jean Carroll

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Internacionales

Juez ordena a Trump pagar 5 millones de dólares a escritora Jean Carroll

El caso se originó tras las acusaciones de Carroll, excolumnista de la revista Elle, quien afirmó que Trump abusó de ella en un probador de unos grandes almacenes de Nueva York a mediados de la década de 1990.

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Donald Trump en conferencia de prensa final de la cumbre del G7, EFE
Donald Trump en conferencia de prensa final de la cumbre del G7 / FOTO: EFE
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Un juez federal de Nueva York ordenó este miércoles al presidente estadounidense, Donald Trump, pagar 5 millones de dólares, más intereses, a la escritora Jean E. Carroll para cumplir con el veredicto del caso civil de 2023 en su contra por abuso sexual y difamación, tras varios intentos de retraso.

El juez Lewis Kaplan emitió una orden para que el dinero de Trump, que lleva más de tres años en una cuenta bancaria controlada por el sistema judicial, sea "desembolsado" a Carroll, según el documento.

El monto total asciende a unos 5,8 millones de dólares y no está claro si la transferencia es automática, según CNBC.

Kaplan dio un revés a Trump después de que en la noche del martes sus abogados intentaran retrasar a última hora la indemnización de Carroll basándose en que el mandatario hizo esta semana una petición al Tribunal Supremo para que reevalúe el caso, aún cuando el alto foro judicial rechazó su apelación del fallo recientemente.

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Donald Trump en conferencia de prensa final de la cumbre del G7 - EFE

El Supremo rechazó el 29 de junio revisar el recurso presentado por Trump contra el fallo que le obligaba a indemnizar con cinco millones de dólares a Carroll, después de que un jurado lo declarara culpable de abuso sexual y difamación en mayo de 2023.

No obstante, el pasado lunes, la defensa de Trump interpuso otro recurso para que el Supremo evalúe el caso, lo que le permitió argumentar que había "procedimientos pendientes" para que se paralizara la indemnización, algo que Kaplan rechazó con su decisión de hoy.

El caso se originó tras las acusaciones de Carroll, excolumnista de la revista Elle, quien afirmó que Trump abusó sexualmente de ella en un probador de unos grandes almacenes de Nueva York a mediados de la década de 1990.

Tras el fallo en contra de Trump en este caso, Carroll impulsó otra causa en la que acusó al presidente de difamación y ganó. Esa causa conlleva una multa mucho más abultada, de 83 millones de dólares, que el magnate también ha impugnado y todavía no ha pagado.

*Con información de EFE

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