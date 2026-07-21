 Gobierno de Trump pide dar inmunidad judicial a Delcy Rodríguez en EE. UU.
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Gobierno de Trump pide dar inmunidad judicial a Delcy Rodríguez en EE. UU.

El Gobierno de Trump pidió en una carta a la fiscalía que tome nota de “la especial importancia” que tiene para EE. UU. que el caso contra Delcy Rodríguez sea desestimado.

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Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, EFE
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela / FOTO: EFE
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La Administración de Donald Trump pidió al Departamento de Justicia de EE. UU. que garantice la inmunidad judicial de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la demanda civil abierta contra ella en Florida.

Así lo solicitó el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, en una carta enviada el pasado 11 de julio al fiscal general adjunto de EE. UU., Brett Shumate.

En la misiva, el Departamento de Estado recuerda que desde el pasado 5 de marzo reconoce oficialmente a Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela tras asumir el poder de forma interina después de la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

"En consecuencia, el Departamento de Estado solicita que el Departamento de Justicia presente cuanto antes ante el tribunal distrital una sugerencia de inmunidad, informándole de lo anterior a la mayor brevedad", apunta el documento.

Rodríguez enfrenta una demanda civil ante un tribunal del Distrito Sur de Florida, en Miami, por presuntos secuestros, torturas y actos terroristas vinculados al chavismo.

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Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela - Captura de pantalla de Instagram

El pasado 15 de julio, tras la carta enviada por el Departamento de Estado, el juez ordenó una indemnización de 314 millones de dólares en este caso, aunque Delcy Rodríguez fue excluida del fallo, que sí afecta a Maduro y a otros cargos chavistas.

El Gobierno de Trump pidió en la carta a la fiscalía que tome nota de "la especial importancia" que tiene para EE. UU. que el caso contra Rodríguez sea desestimado, dadas "las significativas implicaciones de política exterior que tendría una actuación de ese tipo".

La carta revela que la Embajada de Venezuela en EE. UU. ha pedido al Departamento de Estado que certifique la inmunidad de Rodríguez en este caso.

"La presidenta Rodríguez, como jefa de Estado en funciones de un Estado extranjero, goza de inmunidad mientras permanezca en el cargo frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de EE. UU. en este caso", considera la Administración de Trump.

Desde la captura de Maduro, el Gobierno de Trump ha estrechado relaciones con el Gobierno interino de Rodríguez, quien fuera vicepresidenta de Maduro, mientras la líder opositora María Corina Machado insiste en su intención de regresar a Venezuela para impulsar una transición democrática en el país.

*Con información de EFE

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