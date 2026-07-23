 Tormenta tropical Bertha reingresará a EE. UU. por Texas
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Tormenta tropical Bertha reingresará a EE. UU. por Texas

Bertha, que tocó tierra el miércoles en Luisiana y después regresó al mar, se desplaza ahora hacia Texas.

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Tormenta tropical Bertha toca tierra en el sur de EE. UU., EFE
Tormenta tropical Bertha toca tierra en el sur de EE. UU. / FOTO: EFE
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La tormenta tropical Bertha tocaría tierra de nuevo en EE. UU. entre el jueves y el viernes en Texas tras haberse desplazado por el sur de Luisiana, donde el gobernador, Jeff Landry, declaró un estado de emergencia pese a no haber afectaciones mayores.

Bertha, que tocó tierra el miércoles en Luisiana y después regresó al mar, se desplaza ahora hacia Texas, donde podría ingresar como tormenta o depresión tropical antes de disiparse este fin de semana, según el mapa de pronóstico del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE. UU.

Según la trayectoria prevista, el centro de Bertha se desplazará cerca o a lo largo de las costas de Luisiana y el extremo superior de Texas hasta esta tarde, para luego internarse más en el estado durante la noche, indicó el NHC en su último boletín.

El fenómeno, surgido el lunes, estaba en el último reporte a 230 kilómetros (145 millas) al oeste de Nueva Orleans, la mayor ciudad de Luisiana, donde tenía vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (45 millas) y se desplazaba hacia el oeste a 20 kilómetros por hora (13 millas)

El NHC anticipó que Bertha producirá volúmenes de lluvia de hasta 6 pulgadas (más de 150 milímetros) a lo largo de la costa de Texas, lo que "puede producir inundaciones repentinas aisladas, especialmente en áreas urbanas", así como marejadas que "causen condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida".

El paso de Bertha provocó alertas de inundaciones en Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida.

El gobernador de Luisiana declaró un estado de emergencia por el ciclón, aunque indicó en una conferencia de prensa que "las buenas noticias son que la tormenta, probablemente, no producirá el tipo de lluvia o viento que un evento así podría causar".

Por ahora, las autoridades no han detallado afectaciones mayores.

Bertha es el segundo ciclón con nombre de la actual temporada de huracanes en el Atlántico, donde el 17 de junio se formó la tormenta Arthur, que dejó lluvias en Texas.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de EE. UU. rebajó el 8 de julio su previsión para la temporada de huracanes en el Atlántico al estimar que se formarán nueve este año, por debajo del promedio histórico, ante el fortalecimiento del fenómeno climático El Niño.

*Con información de EFE

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