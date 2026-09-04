 Trump sobre México: “Solo ofrecen tamales y tomates”
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Trump sobre México: “No tiene nada que ofrecer más que tamales y tomates”

Trump se refirió a México mientras respondía preguntas de periodistas sobre su amenaza de cortar el comercio con las naciones que mantienen un superávit comercial con EE. UU.

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Trump responde preguntas de periodistas en la Oficina Oval, EFE
Trump responde preguntas de periodistas en la Oficina Oval / FOTO: EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes que México no tiene nada que ofrecer a EE. UU., más que "tamales picantes y tomates", aunque explicó que no piensa interrumpir la relación comercial porque se lleva "muy bien" con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum.

Trump se refirió a México mientras respondía preguntas de periodistas en el Despacho Oval sobre su amenaza de cortar el comercio con las naciones que mantienen un superávit comercial con EE. UU.

"Si dejara de comerciar con ellos, no perderíamos nada. Bastaría con una sola firma. Perdemos 195.000 millones de dólares al año con México. Ellos no tienen nada que nosotros realmente necesitemos. Es decir (tienen) tamales picantes, tomates, un par de cosas... pero, básicamente, no tienen nada que nosotros necesitemos", afirmó.

El mandatario insistió en que EE. UU. posee todos los recursos necesarios: "Tenemos petróleo, lo tenemos todo", dijo.

También presumió de su buena relación con Sheinbaum y aseguró que no piensa romper los lazos comerciales históricos con México. "No quiero hacer eso porque nos llevamos muy bien con la presidenta. Nos cae bien la presidenta, la respetamos mucho", agregó.

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Trump responde preguntas de periodistas en la Oficina Oval - EFE

Trump aludió además a la tensión entre EE. UU. y Canadá, avivada por la ruptura del diálogo comercial bilateral, la imposición de gravámenes estadounidenses del 50 % sobre 20.000 millones de dólares en productos canadienses y la respuesta de Ottawa con aranceles similares, que entrarán en vigor la semana próxima.

Esta situación pone en entredicho el futuro del tratado de libre comercio T-MEC firmado por los tres países norteamericanos en 2018, uno de los principales marcos de la relación económica bilateral entre México y EE. UU.

El pasado martes la presidenta mexicana aseguró que, aunque la relación con Washington ha tenido "sus dificultades", confía en alcanzar un "entendimiento" en las áreas de seguridad y comercio.

"En materia comercial tenemos diálogo permanente con el Gobierno de los EE. UU. y esperamos llegar a un entendimiento", afirmó Sheinbaum desde el Palacio Nacional.

La ronda comercial más reciente de revisión del T-MEC se celebró en julio en Ciudad de México, donde representantes comerciales de ambas naciones abordaron temas como los aranceles a la industria automotriz, acero y aluminio, además de la agricultura y otros temas como seguridad económica.

Tras ese encuentro, el representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, y el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, acordaron continuar las conversaciones en septiembre.

*Con información de EFE

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