 Trump: EE. UU. usará “todo su poder” para impedir otro 11-S
Internacionales

Trump: EE. UU. usará “todo su poder” para impedir otro ataque como el 11-S

Trump, que describió aquella jornada como “un día como ningún otro”, recordó que EE. UU. se encuentra ahora en guerra con Irán y prometió que la República Islámica jamás obtendrá un arma nuclear.

Compartir:
Donald Trump hablando, EFE
Donald Trump hablando / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró esta semana que su país empleará "todo su poder" para impedir que vuelva a producirse un ataque como los atentados del 11 de septiembre de 2001.

"Nadie podría siquiera imaginar que algo así pueda volver a suceder, y vamos a usar todo nuestro poder para asegurarnos de que no ocurra", declaró Trump durante un acto conmemorativo por el 25 aniversario del 11-S frente a la Casa Blanca.

Trump, que describió aquella jornada como "un día como ningún otro", recordó que EE. UU. se encuentra ahora en guerra con Irán y prometió que la República Islámica jamás obtendrá un arma nuclear.

"Nunca olvidaremos a quienes perdimos y nunca olvidaremos a los héroes inmortales del 11 de septiembre de 2001. Y les diré que ahora mismo estamos luchando porque hay una nación que quería un arma nuclear. Irán no tendrá un arma nuclear", subrayó el mandatario.

Foto embed
Donald Trump, presidente estadounidense - EFE

Trump participó en un acto organizado por la fundación Tunnel to Towers, que apoya a familiares de policías, militares y bomberos que murieron tras responder a los ataques del 11 de septiembre.

El evento se celebró el pasado 8 de septiembre en La Elipse, un parque contiguo a la Casa Blanca, donde se instaló una viga de acero de una de las Torres Gemelas de Nueva York que se derrumbaron con los atentados.

El mandatario, que durante años fue un magnate de la construcción en Nueva York, recordó que aquella mañana observó por la ventana y le pareció "una mañana hermosa", pero después vio en las noticias unas imágenes que espera "nunca volver a ver". "El mundo ha cambiado para siempre", aseguró que pensó ese día.

También recordó la experiencia de su actual secretario de Comercio, Howard Lutnick, presente en el acto, quien sobrevivió a los atentados porque esa mañana llevó a su hijo al colegio y llegó tarde a su oficina, situada en el World Trade Center.

Trump conmemorará este 11 de septiembre el 25 aniversario de los atentados desde el memorial instalado en el Pentágono, uno de los objetivos de los ataques terroristas, en lugar de hacerlo en la Zona Cero de Manhattan, donde se alzaban las Torres Gemelas.

Según medios como The New York Times, el mandatario habría tomado esta decisión porque en la Zona Cero están prohibidos los discursos de dirigentes políticos, una versión que ha sido negada por la Casa Blanca.

*Con información de EFE

En Portada

Manifestantes bloquean vías principales en la capital en rechazo al alza de los combustiblest
Nacionales

Manifestantes bloquean vías principales en la capital en rechazo al alza de los combustibles

06:21 AM, Sep 11
Cronología: Así fue el minuto a minuto de los atentados del 11St
Internacionales

Cronología: Así fue el minuto a minuto de los atentados del 11S

07:00 AM, Sep 11
Los 40 pasajeros que se enfrentaron a secuestradores para salvar más vidas el 11St
Internacionales

Los 40 pasajeros que se enfrentaron a secuestradores para salvar más vidas el 11S

07:22 AM, Sep 11
Drones iluminan el cielo de Nueva York en memoria de las Torres Gemelast
Internacionales

Drones iluminan el cielo de Nueva York en memoria de las Torres Gemelas

06:37 AM, Sep 11
VIDEO: Conductor intenta despejar bloqueo y termina en forcejeo con manifestantest
Nacionales

VIDEO: Conductor intenta despejar bloqueo y termina en forcejeo con manifestantes

07:39 AM, Sep 11

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalEE.UU.Estados UnidosLiga Nacionalviralredes socialesCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar