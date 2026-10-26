 Confirman viaje del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú
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Vaticano confirma el viaje del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú

El personal médico confirmó que la recuperación posoperatoria del papa León XIV sigue avanzando y que “los últimos exámenes médicos dan fe de su buen estado de salud y de su favorable condición clínica”.

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Papa León XVI retoma las audiencias tras su operación, EFE
Papa León XVI retoma las audiencias tras su operación / FOTO: EFE
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El Vaticano confirmó este lunes que el papa León XIV viajará, como estaba previsto, a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, tras haber sido operado de un cáncer de pulmón y de que se le extirpara el lóbulo inferior de su pulmón derecho.

"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría", dice el papa León XIV en un comunicado de la Santa Sede.

La situación clínica actual del pontífice, así como los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio realizados confirman, según el comunicado del Vaticano, que "no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina".

El médico personal del Papa, Luigi Carbone, confirma que la recuperación posoperatoria de León XIV sigue avanzando y que "los últimos exámenes médicos dan fe de su buen estado de salud y de su favorable condición clínica".

León XIV fue operado el pasado 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de anunciar durante el rezo del ángelus que le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho.

El diagnóstico tras la cirugía fue que el Papa tenía un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, por lo que se le extirpó todo el lóbulo inferior del pulmón derecho.

En esta primera gira latinoamericana del pontificado de León XIV están previstos hasta 14 vuelos, más de cuarenta discursos y reuniones, nueve misas multitudinarias, así como la visita a Cusco, una ciudad situada a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar y en el que está previsto también un viaje en helicóptero.

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Papa León XIV - EFE

Esta semana se informó, además, de que el Papa no necesitará tratamiento adicional tras la operación, después de que los exámenes histológicos definitivos confirmaran que el tumor estaba "localizado".

En la última semana el Papa ha retomado gradualmente sus actividades, "adaptando su agenda diaria en consulta con sus médicos para dar prioridad a su recuperación".

La única limitación ha sido la cancelación de su presencia en Asís el próximo martes después de que los médicos le desaconsejasen el viaje en helicóptero "teniendo en cuenta el poco tiempo transcurrido desde la intervención".

El Papa mostró también este lunes su "profunda gratitud por las oraciones y las muestras de afecto recibidas de todas partes del mundo, así como por la dedicada atención de los profesionales sanitarios que lo han acompañado durante su recuperación".

León XIV acaba de cumplir 71 años, el pasado 14 de septiembre, y fue elegido Papa el 8 de mayo de 2025, convirtiéndose en el primer estadounidense en ocupar el pontificado. También tiene la nacionalidad peruana por sus años como misionero y obispo en ese país.

*Con información de EFE

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