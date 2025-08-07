Melisa Palacios: Juzgado de Mayor Riesgo programa audiencia

El Juzgado de Mayor Riesgo "C" programó para el próximo 2 de septiembre la audiencia en la que María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín podrían aceptar su culpabilidad en la muerte de la estudiante Melisa Palacios.
El caso por la muerte de la estudiante estaba a cargo del Juzgado de Chiquimula; sin embargo, el Ministerio Público (MP) solicitó el cambio de judicatura bajo el argumento de que existía una situación de amenazas y presencia de personas fuertemente armadas en el perímetro de este recinto en los momentos en que se desarrollaban las audiencias.
La fiscalía hizo la petición respectiva a las autoridades de justicia, la cual se conoció en una audiencia que se desarrolló el pasado 9 de junio a puerta cerrada. La misma estuvo a cargo de magistrados suplentes de la Cámara Penal, quienes resolvieron trasladar la carpeta judicial hacia el Juzgado de Mayor Riesgo C.
El crimen contra la joven estudiante de 21 años ocurrió en 2021, en el departamento de Zacapa. Su familia y distintas entidades han sido constantes en exigir que se haga justicia y este cambio de jurisdicción ha sido tomado como una luz en el camino.
Semanas atrás, luego de finalizar la audiencia donde se determinó el traslado del caso, Juan Carlos Aquil, del Instituto de la Víctima, señaló que la Cámara Penal tardó bastante tiempo en hacer el análisis, pero al final resolvió conforme a derecho al ordenar el envío de la carpeta judicial a una judicatura de Mayor Riesgo.
"Nosotros, lo que realmente esperamos es un juez imparcial, donde realmente se tomen en cuenta los argumentos. Este caso, es evidente que el delito por el cual están ahorita ligados los sindicados no es el delito por el que realmente debe darse una sentencia. Hay abundantes indicios que demuestran que hubo una planificación de la muerte de Melisa", añadió.
Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89,7*