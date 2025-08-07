 Melisa Palacios: Juzgado de Mayor Riesgo programa audiencia
Nacionales

Melisa Palacios: Juzgado de Mayor Riesgo programa audiencia

En la audiencia los acusados podrían aceptar su culpabilidad en la muerte de Melisa Palacios.

Compartir:
Melissa Palacios, Foto Facebook
Melissa Palacios / FOTO: Foto Facebook

El Juzgado de Mayor Riesgo "C" programó para el próximo 2 de septiembre la audiencia en la que María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín podrían aceptar su culpabilidad en la muerte de la estudiante Melisa Palacios.

El caso por la muerte de la estudiante estaba a cargo del Juzgado de Chiquimula; sin embargo, el Ministerio Público (MP) solicitó el cambio de judicatura bajo el argumento de que existía una situación de amenazas y presencia de personas fuertemente armadas en el perímetro de este recinto en los momentos en que se desarrollaban las audiencias.

La fiscalía hizo la petición respectiva a las autoridades de justicia, la cual se conoció en una audiencia que se desarrolló el pasado 9 de junio a puerta cerrada. La misma estuvo a cargo de magistrados suplentes de la Cámara Penal, quienes resolvieron trasladar la carpeta judicial hacia el Juzgado de Mayor Riesgo C.

El crimen contra la joven estudiante de 21 años ocurrió en 2021, en el departamento de Zacapa. Su familia y distintas entidades han sido constantes en exigir que se haga justicia y este cambio de jurisdicción ha sido tomado como una luz en el camino.

Semanas atrás, luego de finalizar la audiencia donde se determinó el traslado del caso, Juan Carlos Aquil, del Instituto de la Víctima, señaló que la Cámara Penal tardó bastante tiempo en hacer el análisis, pero al final resolvió conforme a derecho al ordenar el envío de la carpeta judicial a una judicatura de Mayor Riesgo.

"Nosotros, lo que realmente esperamos es un juez imparcial, donde realmente se tomen en cuenta los argumentos. Este caso, es evidente que el delito por el cual están ahorita ligados los sindicados no es el delito por el que realmente debe darse una sentencia. Hay abundantes indicios que demuestran que hubo una planificación de la muerte de Melisa", añadió.

CC ordena al Congreso elegir representantes ante Superintendencia de Competencia

El Congreso no ha cumplido con la designación del Director Titular y Suplente de la Superintendencia de Competencia.

Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89,7*

En Portada

CC ordena al Congreso elegir representantes ante Superintendencia de Competenciat
Nacionales

CC ordena al Congreso elegir representantes ante Superintendencia de Competencia

09:21 PM, Ago 07
Municipal sigue sin ganar en Copa Centroamericana 2025t
Deportes

Municipal sigue sin ganar en Copa Centroamericana 2025

10:03 PM, Ago 07
Muere el exesposo de Kelly Clarkson tras una lucha contra el cáncert
Farándula

Muere el exesposo de Kelly Clarkson tras una lucha contra el cáncer

04:06 PM, Ago 07
Melisa Palacios: Juzgado de Mayor Riesgo programa audienciat
Nacionales

Melisa Palacios: Juzgado de Mayor Riesgo programa audiencia

09:37 PM, Ago 07

Temas

GuatemalaSismossecuenciasismosFútbolEstados UnidosLiga Nacional#liganacionalEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos