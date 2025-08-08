 Diputado José Chic asegura que continuará fiscalización, pese a intimidaciones
El MP indicó que es errado señalar que las acciones de la Fiscalía sean con el fin de intimidar, sino como parte del ejercicio independiente de sus funciones.

Diputado José Chic,
Diputado José Chic

El subjefe de bancada del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), el diputado José Chic aseguró que continuará su función fiscalizadora, pese a que se ha buscado tratar de intimidarlo, luego de la citación que hizo a funcionarios del Ministerio Público (MP), incluido el secretario general de la institución, Ángel Pineda.

José Chic abordó una serie de temas, incluido el manejo del Presupuesto de la entidad y la construcción de un nuevo edificio.

Entre otros temas, el legislador señaló que el ente investigador, bajo la administración de Consuelo Porras, se ha dedicado a hacer una persecución selectiva y a criminalizar a líderes comunitarios, periodistas y exoperadores de justicia, así como a proteger al expresidente Alejandro Giammattei y al exjefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez.

Consultado el Ministerio Público respecto a que el diputado José Chic seguirá fiscalizando al MP, tras supuestos intento de intimidación que se dieron después que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI)  hizo una solicitud a la bancada VOS; la Fiscalía señaló que el ejercicio de la fiscalización es un derecho y una responsabilidad legítima de los diputados, en el marco de sus funciones como representantes del pueblo. 

Al mismo tiempo, el Ministerio Público tiene la facultad y el deber de investigar cualquier hecho que pueda constituir delito, incluyendo aquellos que involucren a funcionarios públicos, siempre respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. 


El MP agregó que es completamente errado señalar que las acciones de la Fiscalía sean con el fin de intimidar, sino como parte del ejercicio independiente de sus funciones constitucionales, especialmente cuando se actúa con base en denuncias ciudadanas.


Diputado cuestiona gestión del MP y señala “persecución”; fiscalía responde

El diputado José Chic, de la bancada VOS, citó a autoridades del Ministerio Público para abordar distintos temas, incluido el manejo del presupuesto institucional y la compra de armas.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

