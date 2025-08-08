 Seguimiento a expediente incompleto del caso Melisa Palacios
Dan seguimiento a traslado incompleto de expediente del caso de Melisa Palacios

El Juzgado de Mayor Riesgo "C" pidió al MP y a la Defensa que se pronuncien.

Varias personas se congregaron desde muy temprano para exigir justicia en el caso Melissa Palacios.
Varias personas se congregaron desde muy temprano para exigir justicia en el caso Melissa Palacios. / FOTO: Álex Meoño.

El Juzgado de Mayor Riesgo "C" le dio un plazo de ocho días hábiles al Ministerio Público (MP) y a la defensa de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, procesados por el caso que se sigue tras la muerte de Melisa Palacios, para que emitan un pronunciamiento.

Las partes deberán expresar su punto de vista con respecto a si funcionarios judiciales habrían incurrido en algún delito al trasladar incompleto el expediente judicial. Esto se requirió a solicitud del Instituto de la Víctima.

A inicios de julio, la referida judicatura le notificó al Juzgado de Chiquimula que fue trasladado incompleto el expediente del caso que se sigue por el crimen contra Palacios, quien perdió la vida en 2021 y su cuerpo fue localizado en un área del departamento de Zacapa.

De acuerdo con el documento remitido por la judicatura en esa ocasión, en la carpeta judicial hacen falta al menos 30 folios, incluidos varios discos, entre estos el audio de la audiencia de primera declaración de Bonilla y Marroquín, principales sospechosos del crimen.

* Le puede interesar:

Cámara de Transporte de Carga rechaza anuncio de multas en la capital y pide diálogo

La Cámara solicitó un diálogo “abierto y constructivo” con la comuna capitalina y las autoridades gubernamentales.

Caso fue trasladado a la capital

La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió el pasado 9 de junio trasladar el expediente del caso de Melisa Palacios a la judicatura en la Ciudad de Guatemala, tal como lo solicitó el Ministerio Público (MP).

La sede de Chiquimula era hasta entones el órgano jurisdiccional contralor; sin embargo, la fiscalía expuso una situación de amenazas y presencia de personas fuertemente armadas en el perímetro de este recinto en los momentos en que se desarrollaban audiencias en seguimiento al esclarecimiento de la muerte de la estudiante.

Fue con base en el fallo de la CSJ que el caso pasó al Juzgado de Mayor Riesgo Grupo C, a cambio de la jueza Carol Berganza, quien pocos días antes de esa resolución fue trasladada a ese órgano jurisdiccional.

Anteriormente, la titular del Juzgado C era Silvia de León, quien estuvo en el mismo durante más de siete años y fue trasladada a un Juzgado de Turno de Menores en Conflicto con la Ley sin que se dieran a conocer los motivos.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

