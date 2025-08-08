Alerta sanitaria: Crema dental con "riesgo potencial" para la salud

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) emitió una alerta sanitaria relacionada con el retiro del mercado de un producto para la higiene dental, tomando en cuenta que se ha detectado un "riesgo potencial para la salud bucal".
Por medio de un comunicado emitido por el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines de la referida cartera, se informó que se trata de la crema dental Colgate Total Clean Mint.
"Este retiro se realiza como medida de precaución ante las múltiples alertas internacionales recibidas", detalló la oficina.
Agregó que tales alertas han surgido particularmente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) de Ecuador.
Efectos adversos de la crema dental
El MSPAS indicó que las instituciones internacionales han reportado un aumento significativo en casos de reacciones adversas asociadas al uso de esta variante específica de crema dental, la cual contiene fluoruro de estaño como ingrediente activo.
Añadió que, entre los síntomas reportados y efectos adversos que se han dado en los usuarios del producto se encuentran:
- Irritación bucal.
- Inflamación de encías.
- Dolor bucal persistente.
- Sensibilidad dental anormal.
- Úlceras, aftas o forúnculos en la cavidad oral.
- Reacciones alérgicas de diversa consideración.
* Le puede interesar:
Recomendaciones
El Ministerio de Salud reiteró su compromiso con la protección de la salud de la población y aseguró que continuará realizando las acciones de vigilancia necesarias con respecto a los productos disponibles en el mercado.
De igual forma, la institución emitió una serie de recomendaciones a la población sobre el caso puntual de la crema dental:
- Verificar si ha utilizado este producto y de haber sufrido una reacción o evento adverso, acudir de inmediato al médico. También notificar al Programa Nacional de Farmacovigilancia para el seguimiento respectivo, a través del enlace www.notificacentroamerica.net al correo [email protected].
- Verificar en los empaques de productos dentales si en el listado de ingredientes aparece Stannous Fluoride/fluoruro de estaño y, de ser así, descontinuar su uso.
- En caso de contar con el producto Crema Dental Colgate Total Clean Mint, suspender inmediatamente su uso.
- Reportar cualquier efecto adverso potencialmente relacionado con el uso de cremas dentales que contentan fluoruro de estaño.
- Evitar la adquisición del producto en establecimientos o plataformas no autorizadas.