 APG condena el asesinato de seis periodistas en Gaza
Nacionales

Asociación de prensa de Guatemala condena el asesinato de seis periodistas en Gaza

En un comunicado, la APG expresó su más "enérgica condena" por los crímenes contra comunicadores de la cadena al Jazeera.

periodistas
periodistas / FOTO:

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), máxima gremial de prensa del país, condenó este martes 12 de agosto el asesinato de seis periodistas en la Franja de Gaza y exigió justicia por los crímenes que buscan silenciar la labor informativa.

En un comunicado, la APG expresó su más "enérgica condena" por los asesinatos de los seis comunicadores de la cadena al Jazeera, ocurrido el domingo durante un ataque de precisión perpetrado por el ejército de Israel.

Según la entidad, el ataque "constituye una grave violación al derecho internacional humanitario y a los principios fundamentales de la libertad de prensa".

APG señala "acoso sistemático" contra comunicadores

"La APG se une al clamor de cientos de organizaciones de prensa, defensoras de derechos humanos y entidades internacionales que han denunciado el acoso sistemático y los ataques directos contra periodistas en Gaza" que han dejado al menos 238 fallecidos en el gremio de prensa, señaló el documento.

También rechazó categóricamente el plan de ocupación anunciado por el Gabinete de Seguridad de Israel y exigió justicia por los asesinatos, porque "el periodismo no debe ser blanco de guerra", sostuvo.

El ejército israelí admitió que mató a los periodistas en el bombardeo y acusó a uno de ellos, el reportero Al Sharif, de estar vinculado a Hamás y presentó como pruebas dos documentos, pero sin detallar el origen.

Guatemala
