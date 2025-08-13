Camión volcado bloquea ruta interamericana: paso obstruido

Un accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada de este miércoles 13 de agosto en el kilómetro 135 de la ruta Interamericana. Debido a esta situación se encuentra obstruido el paso en los carriles que conducen hacia el departamento de Quetzaltenango.
Según la información compartida por los cuerpos de socorro, en este sector quedó volcado un camión después de que, por causas no establecidas, el conductor del mismo perdió el control del volante.
Los Bomberos Municipales Departamentales y Bomberos Voluntarios trasladaron varias unidades al lugar donde ocurrió el percance, ya que se mencionaba que había varias personas afectadas.
Los técnicos en urgencias médicas establecieron que en este punto se encontraban cuatro personas con heridas leves, a quienes les brindaron asistencia en el lugar y no fue necesario su traslado. Los pacientes atendidos fueron identificados como:
- Catarino Pecher Noj, de 44 años.
- Adolfo Ángel Pecher, de 19.
- Adolescente de 15 años.
- Adolescente de 16 años.
Paso obstruido tras accidente
El camión accidentado se encuentra volcado sobre la cinta asfáltica, ocupando poco más de dos carriles, lo cual ha generado complicaciones para transitar en el sector.
Se indicó que se encuentra obstruido el tramo que conducen hacia el departamento de Quetzaltenango, por lo que las autoridades de tránsito le dan seguimiento a este incidente para liberar el paso lo antes posible.