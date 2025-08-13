 Camión volcado bloquea ruta interamericana: paso obstruido
Nacionales

Camión volcado bloquea ruta interamericana

El hecho ocurrió en el kilómetro 135.

Compartir:
El paso quedó obstruido en el tramo hacia Quetzaltenango., Bomberos Municipales Departamentales
El paso quedó obstruido en el tramo hacia Quetzaltenango. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Un accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada de este miércoles 13 de agosto en el kilómetro 135 de la ruta Interamericana. Debido a esta situación se encuentra obstruido el paso en los carriles que conducen hacia el departamento de Quetzaltenango.

Según la información compartida por los cuerpos de socorro, en este sector quedó volcado un camión después de que, por causas no establecidas, el conductor del mismo perdió el control del volante.

Los Bomberos Municipales Departamentales y Bomberos Voluntarios trasladaron varias unidades al lugar donde ocurrió el percance, ya que se mencionaba que había varias personas afectadas.

Los técnicos en urgencias médicas establecieron que en este punto se encontraban cuatro personas con heridas leves, a quienes les brindaron asistencia en el lugar y no fue necesario su traslado. Los pacientes atendidos fueron identificados como:

  • Catarino Pecher Noj, de 44 años.
  • Adolfo Ángel Pecher, de 19.
  • Adolescente de 15 años.
  • Adolescente de 16 años.

Paso obstruido tras accidente

El camión accidentado se encuentra volcado sobre la cinta asfáltica, ocupando poco más de dos carriles, lo cual ha generado complicaciones para transitar en el sector.

Se indicó que se encuentra obstruido el tramo que conducen hacia el departamento de Quetzaltenango, por lo que las autoridades de tránsito le dan seguimiento a este incidente para liberar el paso lo antes posible.

En Portada

Liberan a guardias retenidos y restablecen orden en cárceles tras motinest
Nacionales

Liberan a guardias retenidos y restablecen orden en cárceles tras motines

07:18 AM, Ago 13
Presentan denuncia contra Javier Tebas, presidente de LaLigat
Deportes

Presentan denuncia contra Javier Tebas, presidente de LaLiga

06:58 AM, Ago 13
Camión volcado bloquea ruta interamericanat
Nacionales

Camión volcado bloquea ruta interamericana

08:01 AM, Ago 13
Sharon Stone sorprende al posar por primera vez con sus 3 hijost
Farándula

Sharon Stone sorprende al posar por primera vez con sus 3 hijos

07:14 AM, Ago 13

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos