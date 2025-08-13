Restablecen orden en cárceles y liberan a guardias retenidos

Luego de más de 12 horas de haberse iniciado los motines en las cárceles de la zona 18 capitalina y Fraijanes II, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, confirmó por medio de redes sociales que retomaron el orden y liberaron a los guardias del Sistema Penitenciario que se encontraban retenidos.
De acuerdo con la información compartida por el funcionario, eran 11 guardias los que habían sido tomados como rehenes por los privados de libertad que expresaban su descontento por las medidas de control implementadas por las autoridades y quienes exigían el regreso de los máximos líderes de pandillas que fueron trasladados a Renovación 1.
En el marco de los disturbios, al menos tres personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales. Dos de los lesionados, siendo un guardia y un reo, presentaban impactos por proyectil de arma de fuego y otro elemento penitenciario más sufrió un ataque con arma blanca.
La situación se mantuvo tensa durante toda la jornada del martes 12 de agosto y fue poco antes de la medianoche que Jiménez anunció que se restableció el orden. Fue la intervención de los expertos del Comando Antisecuestros que finalmente permitió el rescate del personal retenido.
"Tras una serie de acciones estratégicas, operativas y jurídicas, informo al país que los 11 guardias del Sistema Penitenciario, retenidos por un grupo de pandilleros en Fraijanes 2 y en el Sector 11 de la zona 18, HAN SIDO LIBERADOS. Serán revisados por el equipo médico y posteriormente cada uno será llevado con sus familias", anunció el ministro.