 Restablecen orden en cárceles y liberan a guardias retenidos
Nacionales

Liberan a guardias retenidos y restablecen orden en cárceles tras motines

Los reos involucrados en los motines fueron consignados y puestos a disposición de juez.

Compartir:
centropreventivozona18fotooliver1-88b455de165f2cb5eed49a4b5bf1bede-1200x600-1.jpg,
centropreventivozona18fotooliver1-88b455de165f2cb5eed49a4b5bf1bede-1200x600-1.jpg / FOTO:

Luego de más de 12 horas de haberse iniciado los motines en las cárceles de la zona 18 capitalina y Fraijanes II, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, confirmó por medio de redes sociales que retomaron el orden y liberaron a los guardias del Sistema Penitenciario que se encontraban retenidos.

De acuerdo con la información compartida por el funcionario, eran 11 guardias los que habían sido tomados como rehenes por los privados de libertad que expresaban su descontento por las medidas de control implementadas por las autoridades y quienes exigían el regreso de los máximos líderes de pandillas que fueron trasladados a Renovación 1.

En el marco de los disturbios, al menos tres personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales. Dos de los lesionados, siendo un guardia y un reo, presentaban impactos por proyectil de arma de fuego y otro elemento penitenciario más sufrió un ataque con arma blanca.

La situación se mantuvo tensa durante toda la jornada del martes 12 de agosto y fue poco antes de la medianoche que Jiménez anunció que se restableció el orden. Fue la intervención de los expertos del Comando Antisecuestros que finalmente permitió el rescate del personal retenido.

"Tras una serie de acciones estratégicas, operativas y jurídicas, informo al país que los 11 guardias del Sistema Penitenciario, retenidos por un grupo de pandilleros en Fraijanes 2 y en el Sector 11 de la zona 18, HAN SIDO LIBERADOS. Serán revisados por el equipo médico y posteriormente cada uno será llevado con sus familias", anunció el ministro.

En Portada

Liberan a guardias retenidos y restablecen orden en cárceles tras motinest
Nacionales

Liberan a guardias retenidos y restablecen orden en cárceles tras motines

07:18 AM, Ago 13
Presentan denuncia contra Javier Tebas, presidente de LaLigat
Deportes

Presentan denuncia contra Javier Tebas, presidente de LaLiga

06:58 AM, Ago 13
Camión volcado bloquea ruta interamericanat
Nacionales

Camión volcado bloquea ruta interamericana

08:01 AM, Ago 13
Sharon Stone sorprende al posar por primera vez con sus 3 hijost
Farándula

Sharon Stone sorprende al posar por primera vez con sus 3 hijos

07:14 AM, Ago 13

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos