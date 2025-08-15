Los toritos le ponen color al Día de la Virgen de Asunción

Después de la misa que se celebró en Catedral Metropolitana por las festividades en honor a la Virgen de la Asunción, patrona de la capital, los fieles católicos que participaron en el evento procesional pudieron apreciar la quema de dos toritos. Con esta actividad, y con la elaboración de alfombras, los devotos católicos le pusieron color a las actividades patronales que se celebran este viernes 15 de agosto de 2025.
Después de la bendición de Monseñor Gonzalo de Villa, fieles cargadoras elevaron la imagen de la Virgen de la Asunción para reanudar el recorrido procesional que se inició a las 6:30 horas desde la Parroquia Nuestra Señora de La Asunción, en la zona 2 capitalina. Al salir a la calle, fieles exhibieron la quema de dos toritos.
Color durante el recorrido de la Virgen de Asunción
Cabe destacar que, pese a que la quema fue a plena luz del día, los juegos pirotécnicos llenaron de color el recorrido de la solemne procesión. Asimismo, otros fieles elaboraron alfombras que dieron un toque especial al recorrido que está programado para finalizar a eso de las 18:00 horas en el mismo templo del que partió en horas de la madrugada.
Al ritmo de la marimba, los jóvenes encargados de portar el torito bailaron frente a cientos de feligreses, quienes los acompañaron con las palmas, mientras los juegos artificiales se detonaban para alegrar a los asistentes, frente al anda de la Virgen de la Asunción.
Sin importar los fuertes rayos del sol, los fieles devotos permanecieron en frente a la Catedral Metropolitana, mientras se quemaban los toritos. Finalmente, los participantes optaron por seguir el recorrido procesional, mientras otros prefirieron caminar hacia otros lugares para ver el paso de bandas escolares y el desfile de los Bomberos Voluntarios.
En la Plaza de la Constitución, varios comerciantes aprovecharon la ocasión para ofrecer sus productos, como imágenes en miniatura de la Virgen, bebidas refrescante y hasta platillos propios de la feria patronal de Jocotenango, cuyo día principal se festeja este viernes 15 de agosto de 2025.
Con imágenes del fotoperiodista Álex Meoño.