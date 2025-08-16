 Confirman muerte de hombre arrastrado por el agua
Nacionales

Confirman muerte de hombre arrastrado por el agua

Bomberos Municipales Departamentales localizaron a uno de los hombres arrastrados por una correntada en Chiquimulilla, Santa Rosa.

Los cuerpos de socorro trabajaron por varias horas para realizar el rescate del fallecido., Bomberos Municipales Departamentales.
Los cuerpos de socorro trabajaron por varias horas para realizar el rescate del fallecido. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

Los cuerpos de socorro confirmaron el hallazgo de un hombre fallecido durante la mañana de este sábado 16 de agosto de 2025, luego de que fuera arrastrado por una corriente fuerte de agua en Chiquimulilla, Santa Rosa. Según el vocero de los Bomberos Municipales Departamentales, Cecilio Chacaj, la víctima mortal es Mario Patzán, de 34 años, originario de Escuintla. 

El fallecido fue captado junto a otra persona cuando fue arrastrado por una corriente de agua en una de las calles de Chiquimulilla, Santa Rosa. El acompañante intentó rescatarlo, pero en su afán también fue derribado; ambos cayeron en un tragante que no contaba con tapa de concreto, informó Chacaj.

Según los rescatistas, en el área donde ocurrió el incidente se han reportado fuertes lluvias desde el pasado viernes. Desde que ambas personas fueron arrastradas por el agua, los bomberos se enfocaron en su búsqueda y rescate, por lo que las tareas continuaron este sábado con el triste resultado.

Víctima cayó dentro de un drenaje

El comunicador precisó que la víctima mortal fue ubicada en el río Ixcatuná, de la Finca la Unión, aldea El Obraje, desde donde llegó tras ser arrastrado por la corriente de agua. Recientemente, un video se hizo viral en redes sociales, donde se puede observar como las dos víctimas caen por la fuerza del agua.

En cuanto a los motivos de la muerte de la víctima, los paramédicos confirmaron que falleció por asfixia por sumersión. Los rescatistas narraron que la persona localizada fallecida "fue arrastrada por una correntada de agua, al caer a un tragante la tarde del viernes pasado, en Barrio Santiago, Chiquimulilla.

Mientras tanto, los cuerpos de socorro y los vecinos del sector continúan con las tareas de búsqueda y rescate, con el afán de encontrar a la segunda persona que cayó en el desagüe. Los paramédicos afirmaron que la víctima mortal fue encontrada tras varias horas de trabajo de localización. 

Migrante guatemalteco muere por escapar de redada en EE.UU.

El fallecido permanecía junto a otros trabajadores que esperaban a ser contratados en el parqueo de una tienda de artículos para oficina.

