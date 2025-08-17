 Crean el Comité Presidencial para Reactivación Ferroviaria
Nacionales

Crean el Comité Presidencial para Reactivación Ferroviaria

Según fuentes oficiales, esta entidad está integrada por ministros clave y coordinado por el CIV.

Actualmente, las instalaciones de Ferrocarriles de Guatemala funcionan como un museo. / FOTO: ArchivoEU/Álex Meoño.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) anunció este domingo 17 de agosto de 2025 que se ha conformado el Comité Presidencial para la Reactivación Ferroviaria (COPREFE), liderado por el presidente Bernardo Arévalo. Según fuentes oficiales, esta entidad está integrada por ministros clave y coordinado por el CIV.

El anuncio de la creación de la citada comisión fue dado por medio de las redes sociales del CIV, en donde se destacó que el tren vuelve a Guatemala, luego de que tres gobiernos intentaran lo mismo. Según la publicación, los interiores intentos fracasaron "porque esta tarea requiere trabajo en conjunto y una gran planificación".

Según un video corto, el COPREFE coordinará todo lo que sea necesario entre ministerios, municipalidades, FEGUA y FERROVIAS. La cartera consideró que esta agrupación no creará burocracia porque es un equipo de trabajo con los ministros actuales, trabajando sin cobrar.

Contexto de la promesa ferroviaria

Cabe destacar que el anuncio de la creación de el COPREFE se hizo luego de que el presidente Bernardo Arévalo alcanzara acuerdos con su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, para atraer el Tren Maya a Guatemala y extenderlo hasta el territorio de Belice.

En ese sentido, la entidad explicó que el CIV actuará en el tema de la red ferroviaria, considerando que tiene la calidad de ente rector de os transportes del país.

Durante la rueda de prensa en el departamento de El Petén, la mandataria Sheinbaum aseguró que el Tren Maya fue un rotundo éxito en el vecino país, por lo que se mostró abierta a la posibilidad de extenderlo para Guatemala y Belice, destacando los territorios maya que los tres países tienen en común.

El departamento de comunicación social del CIV prometió dar más noticias del proyecto, argumentando que este es un proyecto vital para Guatemala.

