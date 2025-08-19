Transportistas se pronuncian por operaciones interrumpidas en puerto Santo Tomás

Distintas asociaciones de transportistas se pronunciaron este martes 19 de agosto por la interrupción de operaciones en las instalaciones Puerto Santo Tomas de Castilla, en el departamento Izabal.
La Asociación de Transportistas Internacionales manifestó su total rechazo, ante las acciones ilegales realizadas por un pequeño grupo de trabajadores de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC), las cuales han tenido como resultado la reciente interrupción de las operaciones portuarias.
"En consecuencia, de dichas acciones, se ve afectada la actividad comercial de nuestro país, produciendo retrasos en la entrega de bienes y servicios, aumento de costos logísticos de importaciones y exportaciones, escasez de mercancías, provocando pérdidas en la economía nacional.", indicó la asociación en un comunicado.
La Asociación de transportistas hicieron el llamado a las autoridades que, de conformidad con la ley, se reestablezcan las operaciones portuarias de forma inmediata, respetando y garantizando los derechos de los ciudadanos, anteponiendo el interés general de la nación ante el interés particular.
La Coordinadora Nacional de Transportes -C.N.T.- también rechazó el paro de labores en el Puerto Santo Tomás de Castilla.
"Reconocemos y respetamos los derechos laborales, pero consideramos que las demandas deben canalizarse a través de los mecanismos legales y de un diálogo urgente, para solventar esta problemática que afecta a diferentes sectores del país.", indicó dicha coordinadora.
La Coordinadora pidió retomar el diálogo constructivo, con el fin de deponer las medidas de hecho y restablecer los servicios portuarios.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89,7*