 Transportistas se pronuncian por operaciones interrumpidas en puerto Santo Tomás
Nacionales

Transportistas se pronuncian por operaciones interrumpidas en puerto Santo Tomás

Un grupo de trabajadores operativos han detenidos las actividades de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, por más de 24 horas.

Compartir:
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, Foto Facebook
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla / FOTO: Foto Facebook

Distintas asociaciones de transportistas se pronunciaron este martes 19 de agosto por la interrupción de operaciones en las instalaciones Puerto Santo Tomas de Castilla, en el departamento Izabal.

La Asociación de Transportistas Internacionales manifestó su total rechazo, ante las acciones ilegales realizadas por un pequeño grupo de trabajadores de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC), las cuales han tenido como resultado la reciente interrupción de las operaciones portuarias.

"En consecuencia, de dichas acciones, se ve afectada la actividad comercial de nuestro país, produciendo retrasos en la entrega de bienes y servicios, aumento de costos logísticos de importaciones y exportaciones, escasez de mercancías, provocando pérdidas en la economía nacional.", indicó la asociación en un comunicado. 

La Asociación de transportistas hicieron el llamado a las autoridades que, de conformidad con la ley, se reestablezcan las operaciones portuarias de forma inmediata, respetando y garantizando los derechos de los ciudadanos, anteponiendo el interés general de la nación ante el interés particular.

La Coordinadora Nacional de Transportes -C.N.T.- también rechazó el paro de labores en el Puerto Santo Tomás de Castilla.

"Reconocemos y respetamos los derechos laborales, pero consideramos que las demandas deben canalizarse a través de los mecanismos legales y de un diálogo urgente, para solventar esta problemática que afecta a diferentes sectores del país.", indicó dicha coordinadora. 


La Coordinadora pidió retomar el diálogo constructivo, con el fin de deponer las medidas de hecho y restablecer los servicios portuarios.

Continúa interrupción de operaciones en Puerto Santo Tomás de Castilla

La empresa señaló que un reducido grupo está generando un impacto negativo que afecta a toda la clase trabajadora. Cámaras empresariales expresan rechazo y preocupación por bloqueo en actividades.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89,7*

En Portada

Diputado Boris España propone amnistía para maestros que fueron a parot
Nacionales

Diputado Boris España propone amnistía para maestros que fueron a paro

08:41 PM, Ago 19
Concacaf sanciona a Jeaustin Campos por uso de gestos discriminatoriost
Deportes

Concacaf sanciona a Jeaustin Campos por uso de gestos discriminatorios

09:35 PM, Ago 19
Transportistas se pronuncian por operaciones interrumpidas en puerto Santo Tomást
Nacionales

Transportistas se pronuncian por operaciones interrumpidas en puerto Santo Tomás

09:53 PM, Ago 19
Papa León XIV: Hay esperanza de acabar la guerra en Ucraniat
Internacionales

Papa León XIV: "Hay esperanza" de acabar la guerra en Ucrania

03:21 PM, Ago 19

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.SeguridadNoticias de GuatemalaDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos