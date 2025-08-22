Búsqueda de menor arrastrado por río en Chiquimula

Decenas de personas han resultado afectadas en este temporada de lluvias, en la que crece el riesgo de crecidas súbitas de ríos, y que en los últimos días han cobrado varias vidas.
En la aldea Suchiquer, Jocotán, en el departamento de Chiquimula, continúa la búsqueda de un menor de edad que fue arrastrado por la corriente del río Jupilingo.
Desde hace 24 horas los padres del pequeño Robin Arnoldo García González, de cinco años de edad, iniciaron la búsqueda del menor, que fue embestido por la fuerza de la correntada del referido afluente, mientras se encontraban recolectando leña.
De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), desde ayer se iniciaron las acciones de búsqueda y rescate, las cuales se retomaron durante las primeras horas de este viernes, 22 de agosto.
En las acciones de búsqueda participan varios equipos interinstitucionales con Bomberos Voluntarios, Policía Nacional Civil, personal municipal, del Ejército de Guatemala y comunitarios.
Esposos mueren tras ser arrastrados por corriente de río
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) confirmó la muerte de dos personas que fueron arrastradas por la corriente de un río en el caserío, La Rinconada, aldea Pasubir, en el municipio de Cubulco, Baja Verapaz.
Las víctimas fueron identificadas como Juan de la Cruz y Natividad Xitumul, quienes se conducían a bordo de un vehículo tipo picop cuando quedaron atrapados en el agua ante la crecida repentina del río derivado de las intensas lluvias de las últimas horas.
Según versiones de vecinos, los esposos regresaban de un servicio religioso cuando se inició la lluvia. Decidieron continuar su camino, a pesar de la intensidad de las precipitaciones, sin embargo, al quedar en medio de la correntada no pudieron retomar el control del volante para salir de esta situación.
Más lluvias para el fin de semana
De acuerdo con el análisis meteorológico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), para este fin de semana, el acercamiento de una onda del este incrementará la posibilidad de lluvias y fuertes vientos en varias regiones del país.
Con información de Karla Marroquín/Emisoras Unidas 897