 Título Original Arévalo se reúne con delegación de OIT
Nacionales

Arévalo se reúne con delegación de OIT que visitó Guatemala

El presidente consideró "bueno" y "útil" el acercamiento sostenido con la misión de alto nivel que llegó a Guatemala.

El presidente Bernardo Arévalo y otras autoridades de Guatemala durante la reunión con la misión de OIT. / FOTO: AGN
El presidente Bernardo Arévalo y otras autoridades de Guatemala durante la reunión con la misión de OIT. / FOTO: AGN

El presidente Bernardo Arévalo dio a conocer que sostuvo una reunión con la delegación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que realizó una visita a Guatemala para evaluar la situación de la libertad sindical.

La misión arribó el pasado martes 19 de agosto a Guatemala y permaneció en el territorio hasta el viernes 22 y obedece a una invitación que el país centroamericano hizo en marzo de este año a la OIT.

Días atrás, el mandatario explicó que durante su visita los delegados tendrían una agenda de trabajo coordinada con los sectores de Gobierno, los trabajadores y los sectores empleadores.

Y ayer confirmó que pudo tener un acercamiento con la misión de alto nivel, una reunión que calificó como "buena" y "útil".

"Tuvimos una reunión con la delegación de la OIT después de su visita en Guatemala. Fue una muy buena reunión. Ellos venían a revisar la manera en la que Guatemala está cumpliendo con una hoja de ruta a la que se comprometió hace varios años para promover, proteger y defender los derechos de organizaciones sindicales, las libertades sindicales", dijo.

"Fue muy útil, porque percibimos, por un lado, una apreciación de aquellos hechos que inicialmente en nuestro gobierno hemos venido tomando mes por mes para poder avanzar en esa hoja de ruta. Por el otro lado, la indicación de algunos temas donde ellos pueden aportarnos más ayuda para seguir avanzando", agregó Arévalo.

Guatemala destaca compromiso sobre libertad sindical

La ministra guatemalteca de Trabajo, Miriam Roquel, indicó en una conferencia días atrás que la delegación que visitaría al país estaría conformada por representantes de la OIT, de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Central Sindical Internacional (CSI).

La visita, "de cortesía" de acuerdo a la funcionaria, le permitiría a la OIT sostener reuniones con miembros del Gobierno, de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público y también del Congreso.

Roquel sostuvo que el Gobierno del presidente Arévalo de León "tiene el compromiso de cumplir" con la ley sobre la libertad sindical en Guatemala.

La ministra destacó que en el presente Gobierno "se han hecho acciones afirmativas sobre la libertad sindical" en el país.

De acuerdo con la funcionaria, desde 2013 se adoptó "una hoja de ruta" en conjunto con la OIT para buscar la libertad sindical en Guatemala, por lo que la delegación "le daría seguimiento" a la misma.

La información que reciban los representantes de la delegación será elevada, luego de su análisis, al Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo.

* Con información de Lester Ramírez, Emisoras Unidas 89.7

