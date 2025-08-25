Accidentes y motines complican el tránsito en la capital

El gerente del departamento de Comunicación de la Empresa Metropolitana Reguladora del Tránsito (EMETRA), Amílcar Montejo, hizo un llamado a la paciencia por las complicaciones del tránsito durante la tarde de este lunes 25 de agosto de 2025. En ese sentido, Montejo destacó dos incidentes que causan complicaciones, el primero es un accidente de tránsito en la colonia Kennedy de la zona 18, donde el repartidor de una empresa de pasteles falleció tras ser atropellado en el carril central de la 4a. avenida.
Asimismo, Montejo señaló que otro evento que complica las vías del tránsito es el despliegue de ambulancias y autoridades en la conexión de la 2a. calle y calzada Atanasio Tzul, por los movimientos irregulares que se presentan en el Centro Especializado en Reinserción 1 (CER I) de la zona 13, más conocido como "Gaviotas".
Montejo explicó que en la colonia Kennedy de la zona 18 existe una vía principal donde están los mercados, que es la 4ª. avenida de la zona 18, donde un motorista falleció tras ser atropellado. Por lo tanto, se espera que las autoridades lleguen al lugar para los trámites de ley por la muerte del repartidor.
El entrevistado destacó que esta es una zona que utilizan los conductores para evitar pasar por la ruta al Atlántico, ingresando por el bulevar San Rafael y la colonia Atlántida. Sin embargo, desde ambas vías se encontrarán con complicaciones por este accidente vial en la zona 18.
Complicaciones del tránsito hacia el sur
Montejo explicó que los hechos en el perímetro del CER 1 complican las conexiones hacia rutas como la calzada Agilar Batres, Avenida Petapa, calzada Atanasio Tzul, bulevar Liberación, Calle Montufar y calle de los museos, porque el tránsito por la zona 13 topó.
El comunicador no descartó que las autoridades pidan una ampliación en el cierre que se realiza cerca de gaviotas, lo que podría complicar más las referidas rutas.
Estamos en espera de alguna novedad que nos permita abrir el transito con la evacuación desde ambulancias, vehículos de prensa, familiares de los reclusos y fuerzas de seguridad", indicó Montejo.