 Empleado municipal ligado a proceso por faltante de fondos
Nacionales

Empleado municipal ligado a proceso por faltante de fondos

El MP informó que el director de administración financiera de esta comuna incurrió en los delitos de incumplimiento de deberes y peculado por sustracción.

El día que capturaron al empleado edil también apresaron a un exalcalde. Posteriormente, el MP hizo allanamientos en diferentes viviendas, como la de la foto, para recabar medios de prueba. / FOTO: Ministerio Público.

El Ministerio Público (MP) informó que este lunes 25 de agosto de 2025 fue ligado a proceso penal el director de administración financiera de la municipalidad de San Miguel Tucurú, Alta Verapaz, Erick Estuardo Castillo Fernández. El ente investigador explicó que a al funcionario edil se le da seguimiento legal por los delitos de incumplimiento de deberes y peculado por sustracción, "tras haber provocado perjuicio al patrimonio del Estado, constituyendo un faltante en caja y bancos que asciende a Q648 mil 702.04".

La fiscalía dio a conocer que, con base en los medios de investigación presentados por la Fiscalía contra la Corrupción, el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal y Narcoactividad de Alta Verapaz dictó auto de procesamiento contra Castillo. por los delitos de incumplimiento de deberes y peculado por sustracción.

El MP indicó que "las pesquisas establecieron que, en su calidad de director de administración financiera integrada municipal, de la municipalidad de San Miguel Tucurú, Alta Verapaz, habría omitido actos propios de su función al permitir la sustracción de fondos municipales".

Procedimientos por los que se acusa a Castillo

De acuerdo con la investigación, durante el período fiscal 2015 no se registraron en el Sistema de Contabilidad Integrada de Sistemas Locales (SICOIN GL) los recibos 7B emitidos, ni fueron depositados en la cuenta única del Tesoro municipal por los ingresos percibidos en ese periodo.

Además, el MP constató que efectuó retenciones a los trabajadores de la municipalidad que no fueron trasladadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). "Estas acciones ocasionaron un perjuicio al patrimonio del Estado, constituyendo un faltante en caja y bancos que asciende a Q648,702.04", aseguró el MP.

El día que capturaron al empleado edil las autoridades también apresaron al exalcalde René Alfredo Cun Pec. Posteriormente, el MP hizo allanamientos en diferentes viviendas, para recabar medios de prueba.

En Portada

