 Donación de motocicletas de Taiwán a Guatemala
Guatemala recibe donación de motocicletas de China (Taiwán)

Las unidades serán asignadas a equipos de la PNC, priorizando las áreas que más lo necesitan y puntos de difícil acceso.

Las motocicletas donadas por China (Taiwán) para la policía de Guatemala.
Las motocicletas donadas por China (Taiwán) para la policía de Guatemala. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El presidente Bernardo Arévalo, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y otras autoridades del Gobierno participaron este martes 26 de agosto en el acto de entrega de motocicletas donadas por la República de China (Taiwán) para la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala. La actividad se llevó a cabo en la academia de esa institución, ubicada en la zona 6 capitalina.

En su intervención, el gobernante agradeció el esfuerzo de la PNC por la labor que realiza a diario a favor de la población. También destacó el aporte de la República de China (Taiwán) al otorgar 252 vehículos de dos ruedas para fortalecer las fuerzas de seguridad del país.

"Es altamente satisfactorio y motivo de orgullo estar hoy aquí frente a ustedes, oficiales y agentes de la PNC. Ustedes son ciudadanos guatemaltecos y guatemaltecas que han asumido con responsabilidad, entrega y sentido cívico la dura tarea de cuidar y proteger a sus vecinos, conciudadanos y pueblo digno de Guatemala. Está claro que nuestro país puede confiar en ustedes uno de sus clamores más urgentes: la seguridad, tranquilidad y paz", expresó.

También indicó que la policía hace su trabajo en condiciones difíciles, ya que en el pasado, quienes debieron garantizar los recursos para que llevaban a cabo las labores que tienen asignadas, prefirieron enriquecerse. En tanto, destacó que en su gestión se mantienen los esfuerzos para poder fortalecer la institución.

En cuanto a la cooperación, destacó que los "amigos" de Taiwán son "aliados" de Guatemala y destacó que esta donación es un ejemplo concreto del reflejo de la amistad de ambas naciones.

Gobernación destaca importancia de contar con equipos

Jiménez agradeció la donación y explicó que estos equipos apoyarán en la movilidad de los agentes para atender a la ciudadanía, pues serán distribuidas para monitorear la seguridad en todo el país, priorizando las áreas que más lo necesitan y puntos de difícil acceso.

"La entrega de estas 252 motocicletas representa más que un acto protocolario, significa dotar a nuestra policía de las herramientas necesarias para cumplir con su deber de proteger y servir. Estas unidades permitirán a nuestros agentes mejorar sus tiempos de respuesta, ampliar su radio de acción, llegar con mayor rapidez a comunidades donde los vehículos convencionales no siempre tienen acceso", dijo.

Añadió que, como Ministerio de Gobernación, tienen claro que la seguridad ciudadana es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo, pues la presencia policial efectiva no solo previene el delito, sino que también construye confianza, genera paz y fortalece el tejido social.

"Pero esa presencia debe ser oportuna, ágil ay cercana y eso solo es posible cuando nuestros agentes cuenten con los equipos adecuados. Esta donación viene a cubrir una necesidad real y urgente: mejorar la movilidad en zonas donde la geografía impone retos considerables", puntualizó el funcionario.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

