Motorista asesinado en ataque armado en Periférico

Un ataque armado se registró durante la noche del lunes 25 de agosto en el anillo Periférico 4-40, zona 3 de la Ciudad de Guatemala. Los cuerpos de socorro confirmaron que como resultado de este incidente murió el conductor de una motocicleta.
De acuerdo con Oscar Sánchez, vocero de los Bomberos Voluntarios, al centro de llamadas de la institución ingresaron múltiples alertas con respecto a un hecho de violencia que había ocurrido, por lo que de inmediato fueron trasladadas unidades al sector.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a un hombre que permanecía en estado inconsciente y presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.
"Al ser evaluada, se determinó que esta persona había fallecido, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes para los trámites de rigor", indicó el portavoz.
Agregó que el hombre no pudo ser identificado, solo se estableció que tenía aproximadamente 30 años de edad. Vestía o pantalón beige, playera blanca, chumpa negra y tenis blancos.
En las cercanías de donde fue localizada la víctima permanecía la motocicleta en la que se conducía en el momento en el que ocurrió la agresión en su contra.
Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes e iniciar con las investigaciones.
Gobernación registra descenso en cifra de homicidios
El Ministerio de Gobernación confirmó el pasado 17 de julio que las cifras de muertes violentas a nivel nacional habían registrado un descenso en las últimas semanas, por lo que señalaron que se mantienen los esfuerzos para seguir en esa línea.
El primer viceministro de Seguridad, José Portillo, explicó durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que se están generando las condiciones para que Guatemala pueda tener calles más seguras y más libres para poder transitar.
"El mes pasado (junio) hubo una disminución de 50 homicidios, respecto al mes anterior (mayo). En julio, hasta hoy, llevamos 30 homicidios menos respecto a junio. Si seguimos con esta tendencia, vamos a lograr disminuir, potencialmente, los homicidios. Esto no es de la noche a la mañana", expresó.