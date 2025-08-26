Sismo - temblor en Guatemala, hoy martes 26 de agosto

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) confirmó que a las 06:25 horas de este martes 26 de agosto se registró un sismo. El evento fue reportado sensible en diferentes puntos del territorio guatemalteco.
De acuerdo con el boletín emitido por el Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos, específicamente su sección de Sismología, el temblor tuvo magnitud de 4.8, con región epicentral en el océano Pacífico, a 152 kilómetros de Escuintla.
El movimiento telúrico fue sensible en áreas del referido departamento, así como en diferentes sectores de Santa Rosa, Guatemala, Escuintla y Suchitepéquez, entre otras aledañas.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que de inmediato se aplicaron los protocolos de verificación respectivos para constatar si hubo algún daño personal o material, sin que hasta ahora se haya reportado alguno.
Recomendaciones por sismo
La Conred recordó a la población las recomendaciones ante un evento sísmico:
Si está en un lugar público
- Mantener la calma, no correr y optar por protegerse.
- Agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse a una estructura fuerte, por ejemplo, bajo una mesa.
- Verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio permanecer ahí.
Si está en el hogar
- Mantener la calma.
- Activar el Plan Familiar de Respuesta.
- Colocarse en alguna de las esquinas de la casa.
Si está en la calle
- Si al momento de registrarse el sismo se encuentra en la vía pública, mantenerse alejado de postes del servicio eléctrico, ventanas, edificios u objetos que puedan caer.
- Si está en su vehículo, estacionarlo lo más pronto posible en un lugar seguro y permanecer dentro de él.
- Atender las recomendaciones de las autoridades.
Las autoridades de protección civil comparten con regularidad este tipo de recomendaciones para los ciudadanos, tomando en cuenta que Guatemala es un territorio altamente sísmico. También han recordado que un evento de este tipo no puede predecirse, por lo que la prevención es primordial.