 Motorista circulando con carga excesiva en Villa Nueva
Nacionales

Video muestra a motorista circulando con carga excesiva en Villa Nueva

La maniobra llamó la atención de los usuarios debido a que la motocicleta, al ir sobre la vía pública, comprometía no solo la estabilidad del motorista, sino también la seguridad de los demás automovilistas.

Compartir:
Motorista transporta carga excesiva en Villa Nueva., Captura de pantalla video Facebook.
Motorista transporta carga excesiva en Villa Nueva. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

En redes sociales se hizo viral un video que muestra a un motorista circulando con una carga excesiva e inadecuada en su vehículo de dos ruedas, en jurisdicción de Villa Nueva.

En la grabación, captada por un automovilista en el kilómetro 17.5 de la ruta al Pacífico, se observa que el motorista transporta esponjas de gran tamaño en la parte superior de la motocicleta, varias cajas de cartón voluminosas, bancos plásticos y un casco colgado a un lado del vehículo. Todo el cargamento estaba sujeto únicamente con lazos.

La maniobra llamó la atención de los usuarios debido a que la motocicleta, al ir sobre la vía pública, comprometía no solo la estabilidad del motorista, sino también la seguridad de los demás automovilistas. El peso y el volumen reducen la maniobrabilidad y la visibilidad del conductor, lo que incrementa el riesgo de un accidente.

¿Hubo sanción?

Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, indicó que esa institución no puede multar al motorista, ya que circulaba por la CA-9. En todo caso, la sanción correspondería al Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil o a la Dirección de Protección y Seguridad Vial (Provial).

De acuerdo con el Artículo 181, numeral 7, del Reglamento y Ley de Tránsito, transportar carga en forma inadecuada y peligrosa, o de manera que constituya un obstáculo para los demás usuarios de la vía pública, es sancionado con una multa de Q200.

“Soy influencer”: motorista amenaza a agente de la PMT tras multa en zona 5

¿Quién es el supuesto “influencer” que advirtió a un agente de la PMT con hacerlo viral?

Casos similares

Este no es un hecho aislado. Hace unas semanas también se hicieron virales fotografías de seis personas —dos adultos y cuatro menores— viajando en una sola motocicleta sin medidas de seguridad en el kilómetro 14.6 de la ruta al Atlántico, zona 18 de la Ciudad de Guatemala. En las imágenes se observaba que ninguno de los pasajeros, incluidos los niños, portaba casco.

En esa ocasión, el Departamento de Tránsito de la PNC recordó que circular con sobrecarga de pasajeros constituye una infracción contemplada en el Artículo 184.7 de la Ley de Tránsito, la cual establece una multa de Q500 para quienes excedan el número de plazas indicadas en la tarjeta de circulación.

Captan a seis personas en moto sin casco en la ruta al Atlántico

En un video, también viral en las últimas horas, se aprecia a otra pareja viajando en motocicleta con dos menores, uno cargado a cada lado de la mujer.

Las autoridades de tránsito reiteran el llamado a los motoristas para que respeten las disposiciones legales, eviten transportar cargas o pasajeros de manera indebida y utilicen siempre las medidas de seguridad correspondientes, con el fin de prevenir incidentes que pongan en riesgo la vida propia y la de los demás en la vía pública.

En Portada

María Marta Castañeda Torres es enviada a Mariscal Zavalat
Nacionales

María Marta Castañeda Torres es enviada a Mariscal Zavala

07:38 AM, Ago 28
Messi clasifica al Inter Miami a la final de la Leagues Cup 2025t
Deportes

Messi clasifica al Inter Miami a la final de la Leagues Cup 2025

07:20 AM, Ago 28
Hombre fallece en ataque armado en mercado La Terminalt
Nacionales

Hombre fallece en ataque armado en mercado La Terminal

07:10 AM, Ago 28
Fuerte explosión en Televisa durante presentación de telenovelat
Farándula

Fuerte explosión en Televisa durante presentación de telenovela

07:51 AM, Ago 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoCopa Centroamericanaredes socialesLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos