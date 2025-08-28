Motorista circulando con carga excesiva en Villa Nueva

En redes sociales se hizo viral un video que muestra a un motorista circulando con una carga excesiva e inadecuada en su vehículo de dos ruedas, en jurisdicción de Villa Nueva.
En la grabación, captada por un automovilista en el kilómetro 17.5 de la ruta al Pacífico, se observa que el motorista transporta esponjas de gran tamaño en la parte superior de la motocicleta, varias cajas de cartón voluminosas, bancos plásticos y un casco colgado a un lado del vehículo. Todo el cargamento estaba sujeto únicamente con lazos.
La maniobra llamó la atención de los usuarios debido a que la motocicleta, al ir sobre la vía pública, comprometía no solo la estabilidad del motorista, sino también la seguridad de los demás automovilistas. El peso y el volumen reducen la maniobrabilidad y la visibilidad del conductor, lo que incrementa el riesgo de un accidente.
¿Hubo sanción?
Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, indicó que esa institución no puede multar al motorista, ya que circulaba por la CA-9. En todo caso, la sanción correspondería al Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil o a la Dirección de Protección y Seguridad Vial (Provial).
De acuerdo con el Artículo 181, numeral 7, del Reglamento y Ley de Tránsito, transportar carga en forma inadecuada y peligrosa, o de manera que constituya un obstáculo para los demás usuarios de la vía pública, es sancionado con una multa de Q200.
Casos similares
Este no es un hecho aislado. Hace unas semanas también se hicieron virales fotografías de seis personas —dos adultos y cuatro menores— viajando en una sola motocicleta sin medidas de seguridad en el kilómetro 14.6 de la ruta al Atlántico, zona 18 de la Ciudad de Guatemala. En las imágenes se observaba que ninguno de los pasajeros, incluidos los niños, portaba casco.
En esa ocasión, el Departamento de Tránsito de la PNC recordó que circular con sobrecarga de pasajeros constituye una infracción contemplada en el Artículo 184.7 de la Ley de Tránsito, la cual establece una multa de Q500 para quienes excedan el número de plazas indicadas en la tarjeta de circulación.
Las autoridades de tránsito reiteran el llamado a los motoristas para que respeten las disposiciones legales, eviten transportar cargas o pasajeros de manera indebida y utilicen siempre las medidas de seguridad correspondientes, con el fin de prevenir incidentes que pongan en riesgo la vida propia y la de los demás en la vía pública.