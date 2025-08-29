 Inauguran Centro 'Mis Años Dorados' en Olopa, Chiquimula
Nacionales

Arévalo inaugura el centro "Mis Años Dorados" en Olopa, Chiquimula

En este recinto se brindará atención a los adultos mayores.

El presidente Bernardo Arévalo y la primera dama Lucrecia Peinado en la inauguración de "Mis Años Dorados" en Olopa., Gobierno de Guatemala
El presidente Bernardo Arévalo y la primera dama Lucrecia Peinado en la inauguración de "Mis Años Dorados" en Olopa. / FOTO: Gobierno de Guatemala

El mandatario Bernardo Arévalo, acompañado de la primera dama, Lucrecia Peinado, inauguraron este viernes 29 de agosto el centro de atención "Mis Años Dorados", en el municipio de Olopa, en el departamento de Chiquimula.

El mandatario dijo durante su discurso que en el país no se han asegurado las condiciones adecuadas para los adultos mayores y señaló que habilitar este recinto demuestra que los compromisos de su administración se traducen en acciones.

"Aquí las personas mayores encontrarán atención, compañía y actividades que les devuelvan alegría, esperanza, que les den tranquilidad. Porque ustedes no solo nos dieron la vida, sino que nos enseñaron con sacrificio y trabajo el valor de la familia, el valor de la comunidad y de sentirnos orgullosos de ser hijos de esta tierra: de Olopa y de Guatemala. Hoy queremos decirles no están solos, este país los quiere, los respeta, los valora y los necesita", expresó.

El gobernante manifestó que las necesidades que se tienen son muchas y los desafíos heredados de años de abandono y falta de atención a las necesidades de la población no se van a resolver de la noche a la mañana, pero la esperanza se construye paso a paso. Añadió que cada paso que se da fortalece el camino hacia un país más justo y solidario.

Agradece esfuerzos a favor de la población

El mandatario agradeció a Zulma Calderón, titular de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), por su liderazgo y esfuerzos para poner en marcha proyectos de este tipo. "Ha transformado los programas sociales de la Sosep en oportunidades reales para quienes más lo necesitan", destacó.

"También quiero agradecer a mi compañera de vida, la doctora Lucrecia Peinado, quien guía con ternura y firmeza la labor de la Sosep. Mi reconocimiento a ella por recordarnos a todos, siempre, que gobernar también es cuidar", añadió.

Mientras tanto, Calderón dijo que en ese centro los abuelitos "acompañaran su soledad" y reiteró su compromiso con trabajar a favor de los guatemaltecos.

