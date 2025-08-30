Entregan módulos prefabricados en Hospital de Amatitlán

El ministro de comunicaciones, Miguel Ángel Diaz, entregó un total de seis módulos prefabricados al Hospital de Amatitlán, durante la mañana de este sábado 30 de agosto de 2025, luego de que este centro asistencial sufriera daños de consideración por la secuencia sísmica reciente, cuyo epicentro se ubicó en el departamento de Sacatepéquez. Junto al titular de esta dependencia participaron trabajadores de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, así como autoridades de la Municipalidad de Amatitlán y del Hospital Nacional de Amatitlán.
Fuentes oficiales del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informaron que con la instalación de esta infraestructura, suman 12 los módulos prefabricados que se instalaron en este lugar. Asimismo, reiteraron que el objetivo es que Amatitlán tenga espacios dignos para la salud.
El CIV añadió que las instalaciones cuentan con mobiliario básico para el Hospital Nacional, garantizando atención segura y de calidad a miles de familias. En ese sentido, añadieron que los ambientes prefabricados son de última generación. Los ambientes cuentan con aire acondicionado y pintados de blanco con un mural que destaca la labor de los médicos.