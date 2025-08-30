 Entregan módulos prefabricados en Hospital de Amatitlán
Nacionales

Entregan módulos prefabricados en Hospital de Amatitlán

Tras los daños por la secuencia sísmica, las autoridades de Salud inauguraron módulos prefabricados en el Hospital de Amatitlán.

Compartir:
Los módulos construidos en el Hospital de Amatitlán tienen mobiliario básico, informó el CIV., CIV
Los módulos construidos en el Hospital de Amatitlán tienen mobiliario básico, informó el CIV. / FOTO: CIV

El ministro de comunicaciones, Miguel Ángel Diaz, entregó un total de seis módulos prefabricados al Hospital de Amatitlán, durante la mañana de este sábado 30 de agosto de 2025, luego de que este centro asistencial sufriera daños de consideración por la secuencia sísmica reciente, cuyo epicentro se ubicó en el departamento de Sacatepéquez. Junto al titular de esta dependencia participaron trabajadores de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, así como autoridades de la Municipalidad de Amatitlán y del Hospital Nacional de Amatitlán.

Fuentes oficiales del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informaron que con la instalación de esta infraestructura, suman 12 los módulos prefabricados que se instalaron en este lugar. Asimismo, reiteraron que el objetivo es que Amatitlán tenga espacios dignos para la salud.

El CIV añadió que las instalaciones cuentan con mobiliario básico para el Hospital Nacional, garantizando atención segura y de calidad a miles de familias. En ese sentido, añadieron que los ambientes prefabricados son de última generación. Los ambientes cuentan con aire acondicionado y pintados de blanco con un mural que destaca la labor de los médicos.  

Tráiler encunetado congestiona el ascenso de Villalobos

Autoridades de tránsito trabajan para agilizar el paso de vehículos en la ruta al Pacífico, rumbo a la ciudad, porque este percance.

En Portada

Entregan módulos prefabricados en Hospital de Amatitlánt
Nacionales

Entregan módulos prefabricados en Hospital de Amatitlán

11:22 AM, Ago 30
Todo listo para la 21K de la Ciudad de Guatemalat
Deportes

Todo listo para la 21K de la Ciudad de Guatemala

12:24 PM, Ago 30
Patrulla Fronteriza detiene a dos bomberos inmigrantes mientras combatían incendio en Washingtont
Internacionales

Patrulla Fronteriza detiene a dos bomberos inmigrantes mientras combatían incendio en Washington

11:52 AM, Ago 30
Triple colisión deja cinco heridos en bulevar Los Prócerest
Nacionales

Triple colisión deja cinco heridos en bulevar Los Próceres

01:07 PM, Ago 30

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadCopa CentroamericanaEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos