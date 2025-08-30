 Tráiler encunetado congestiona el ascenso de Villalobos
Autoridades de tránsito trabajan para agilizar el paso de vehículos en la ruta al Pacífico, rumbo a la ciudad, porque este percance.

El transporte pesado genera atraso en la ruta al Pacífico, pero la PMT de Villa Nueva trabaja para agilizar el paso. , PMT de Villa Nueva.
El transporte pesado genera atraso en la ruta al Pacífico, pero la PMT de Villa Nueva trabaja para agilizar el paso. / FOTO: PMT de Villa Nueva.

Desde muy temprano, un vehículo del transporte pesado se encunetó en el ascenso de Villalobos de la ruta al Pacífico, causando un fuerte congestionamiento en dirección a la ciudad, informaron agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT). La vocera de esta institución, Dalia Santos, agregó que el personal de esta entidad trabaja para agilizar el paso en la zona, debido a que se observa alta afluencia desde el kilómetro 16.

Según las autoridades, ya se hizo un intento para movilizarlo, con varias grúas, pero no fue posible debido al peso del furgón, por lo que fue necesario coordinar maquinaria para vehículos pesados. En ese sentido, los agentes de la PMT instalaron señalización para advertir del obstáculo y evitar más accidentes como consecuencia del mismo.

Santos agregó que el tráiler quedó varado en la pista que conduce hacia la Ciudad de Guatemala, ocupando los dos carriles próximos al costado derecho de la citada dirección. En el lugar, los agentes de turno colocaron conos verdes para evitar que otros carros chocaran contra la unidad de transporte y permanecen en el lugar dando indicaciones, porque en el lugar, los carriles para circular se reducen a dos.

