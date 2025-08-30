Mujer fallece en accidente de autobús en Huehuetenango

Bomberos Voluntarios reportaron que una mujer falleció en el kilómetro 268 del caserío la Vega, Santa Bárbara, como consecuencia de un accidente de autobús durante la tarde noche de este sábado 30 de agosto de 2025. Los cuerpos de rescate indicaron que la comunidad donde ocurrió la tragedia es parte del municipio de Santa Bárbara, departamento de Huehuetenango.
Asimismo, revelaron que unas 25 personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a un centro asistencial. En el lugar, los paramédicos atendieron a unos 15 pasajeros que sufrieron crisis nerviosa por el percance. Curiosos informaron que la unidad de transporte se salió de la carretera, aparentemente porque realizaba un trayecto en contra de la vía.