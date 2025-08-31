 Estos son los cierres viales por la 21K de Guatemala
Nacionales

Estos son los cierres viales por la 21K de Ciudad de Guatemala

Las autoridades de tránsito recomendaron usar el viaducto del Obelisco para viajar del oriente hacia el occidente de la capital.

Una gran cantidad de corredores se concentró en la Ciudad de Guatemala para la carrera de los 21K., Alex Meoño
Una gran cantidad de corredores se concentró en la Ciudad de Guatemala para la carrera de los 21K. / FOTO: Alex Meoño

La carrera 21K de la Ciudad de Guatemala está en desarrollo este domingo 31 de agosto de 2025 y las autoridades anunciaron cierres viales en los alrededores de la vía principal del recorrido, por lo que sugirieron a los automovilistas usar vías alternas. El vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, informó que una de las rutas alternas para conectar de oriente a occidente de la capital es el viaducto que pasa bajo el Obelisco, desde el bulevar Los Próceres hacia el bulevar Liberación.

En ese contexto el comunicador compartió que los cierres se realizan desde las inmediaciones del Monumento a Juan Pablo II y calles aledañas a la zona 14, hasta el área del Hipódromo del Norte en la zona 2 capitalina. El recorrido y la meta están instalados en la 7a. avenida de la zona 4, entre la Municipalidad de Guatemala y el edificio de Finanzas Publicas.

Recuerde que para trasladarse en el sentido oriente y occidente o viceversa dentro de la ciudad tendrá que utilizar viaducto el Obelisco es decir, conectarse entre el bulevar Los Próceres y bulevar Liberación", recalcó Montejo.

Montejo solicitó a los conductores mantenerse pendientes del trayecto de la carrera de los 21k de la Ciudad de Guatemala, que se transmite en vivo y en directo por medio de la radio en línea de Emisoras Unidas, para evitar obstáculos en su trayecto.

Poco después de la salida de los corredores, Montejo anunció los cierres viales por la 21K de la Ciudad de Guatemala, que concentra varias calles de las zonas 1,2,4,5,9,10,13 y 14. Cabe resaltar que en el relato de Emisoras Unidas Deportes, se especificó que a eso de las 7:52 horas todavía había corredores pasando por la línea de salida, iniciando el recorrido.

Después de una hora y un minuto de recorrido, los corredores de élite ya estaban cerca de llegar a la meta, completando el circuito de 21 kilómetros. Los ganadores cruzaron la línea de meta instalada frente a la Municipalidad de Guatemala.

En consecuencia, se espera que los cierres viales prevalezcan en la Ciudad de Guatemala por más tiempo, según los últimos corredores vayan avanzando durante el recorrido. En años anteriores, la PMT de la Ciudad de Guatemala ha ido levantando los cierres conforme pasan los últimos deportistas en dirección a la meta.

Tráiler choca contra cinco carros en ruta al Pacífico

Un vehículo del transporte pesado chocó en contra de cinco vehículos en el kilómetro 14.5 de la ruta al Pacífico.

