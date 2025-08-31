Incendio consume vivienda en colonia El Carmen, zona 6

Las llamas y el humo de un incendio estructural alertaron a los vecinos de la colonia El Carmen, en la zona 6 capitalina, durante la mañana de este domingo 31 de agosto de 2025. A ese lugar acudieron expertos apagafuegos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios para evitar que las llamas llegaran a casas cercanas.
Los cuerpos de rescate confirmaron que el fuego arrasó con la propiedad, que estaba construida con madera y láminas. La vivienda de humildes condiciones estaba ubicada en la 2a. calle 25-69 de la zona 6 capitalina.
Sin embargo, la intervención de los cuerpos de rescate impidió que el siniestro alcanzara otras viviendas del sector, construidas con los mismos materiales. Los bomberos especificaron que al llegar al lugar desplegaron mangueras de alta presión para ahogar las llamas.
El comandante a cargo de los camiones cisterna abastecedores y de las motobombas de lanzamiento de agua ordenó a los rescatistas atacar el fuego desde distintos puntos para lograr su control y posterior liquidación. En el lugar no se reportaron personas heridas o intoxicadas, únicamente se notificaron daños materiales cuyos costos no han sido estimados.
Testimonio del propietario
Los cuerpos de socorro reportaron que en el lugar atendieron a Juan José Morales, propietario de la vivienda siniestrada, quien tuvo que recibir tratamiento por crisis nerviosa, a causa de los estragos del fuego en su propiedad. Al ser cuestionado sobre el origen del incendio, el paciente dijo desconocer como empezó en incendio que consumió su residencia.
Por el nerviosismo del afectado, fue imposible que diera un estimado de las pérdidas materiales. Sin embargo, dentro de la vivienda el fuego arrasó con enceres, muebles, ropa, camas, aparatos y estructuras como vigas y parales.
En las imágenes compartidas por los rescatistas se pudo observar como el fuego afectó seriamente la estructura de la residencia, causando el colapso de las láminas que componían las paredes y el techo, entre otros materiales como tablas, cartones y plástico.