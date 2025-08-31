 Incendio consume vivienda en colonia El Carmen, zona 6
Nacionales

Incendio consume vivienda en colonia El Carmen, zona 6 capitalina

Bomberos Voluntarios utilizaron una fuerte cantidad de agua para apagar el siniestro que amenazaba con llegar a propiedades vecinas.

Compartir:
Bomberos Voluntarios reportaron que el fuego consumió la vivienda en su totalidad., Bomberos Voluntarios.
Bomberos Voluntarios reportaron que el fuego consumió la vivienda en su totalidad. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Las llamas y el humo de un incendio estructural alertaron a los vecinos de la colonia El Carmen, en la zona 6 capitalina, durante la mañana de este domingo 31 de agosto de 2025. A ese lugar acudieron expertos apagafuegos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios para evitar que las llamas llegaran a casas cercanas.

Los cuerpos de rescate confirmaron que el fuego arrasó con la propiedad, que estaba construida con madera y láminas. La vivienda de humildes condiciones estaba ubicada en la 2a. calle 25-69 de la zona 6 capitalina.

Sin embargo, la intervención de los cuerpos de rescate impidió que el siniestro alcanzara otras viviendas del sector, construidas con los mismos materiales. Los bomberos especificaron que al llegar al lugar desplegaron mangueras de alta presión para ahogar las llamas.

El comandante a cargo de los camiones cisterna abastecedores y de las motobombas de lanzamiento de agua ordenó a los rescatistas atacar el fuego desde distintos puntos para lograr su control y posterior liquidación. En el lugar no se reportaron personas heridas o intoxicadas, únicamente se notificaron daños materiales cuyos costos no han sido estimados.

Accidente de bus en Huehuetenango deja una mujer fallecida y más de 25 heridos

La unidad de transporte cayó a una hondonada de varios metros, causando la muerte de una mujer en Huehuetenango.

Testimonio del propietario

Los cuerpos de socorro reportaron que en el lugar atendieron a Juan José Morales, propietario de la vivienda siniestrada, quien tuvo que recibir tratamiento por crisis nerviosa, a causa de los estragos del fuego en su propiedad. Al ser cuestionado sobre el origen del incendio, el paciente dijo desconocer como empezó en incendio que consumió su residencia.

Por el nerviosismo del afectado, fue imposible que diera un estimado de las pérdidas materiales. Sin embargo, dentro de la vivienda el fuego arrasó con enceres, muebles, ropa, camas, aparatos y estructuras como vigas y parales.

En las imágenes compartidas por los rescatistas se pudo observar como el fuego afectó seriamente la estructura de la residencia, causando el colapso de las láminas que componían las paredes y el techo, entre otros materiales como tablas, cartones y plástico.

Incendio consume vivienda en la zona 6 capitalina. | Bomberos Voluntaros

Incendio consume vivienda en la zona 6 capitalina. / Bomberos Voluntaros

Incendio consume vivienda en la zona 6 capitalina. | Bomberos Voluntaros

Incendio consume vivienda en la zona 6 capitalina. / Bomberos Voluntaros

Incendio consume vivienda en la zona 6 capitalina. | Bomberos Voluntaros

Incendio consume vivienda en la zona 6 capitalina. / Bomberos Voluntaros

Incendio consume vivienda en la zona 6 capitalina. | Bomberos Voluntaros

Incendio consume vivienda en la zona 6 capitalina. / Bomberos Voluntaros

En Portada

Bloquean deportación de niños guatemaltecos desde EE.UU.t
Nacionales

Bloquean deportación de niños guatemaltecos desde EE.UU.

08:18 AM, Ago 31
Alberto González y Viviana Aroche ganan la 21K de la Ciudad de Guatemalat
Deportes

Alberto González y Viviana Aroche ganan la 21K de la Ciudad de Guatemala

08:27 AM, Ago 31
León XIV vuelve a pedir un alto el fuego urgente en Ucrania: Es el momento de negociart
Internacionales

León XIV vuelve a pedir un alto el fuego urgente en Ucrania: "Es el momento de negociar"

08:02 AM, Ago 31
Netflix revela las 10 series más populares de su historiat
Farándula

Netflix revela las 10 series más populares de su historia

05:05 AM, Ago 31

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Copa CentroamericanaSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos