 Guatemala desmiente a Petro sobre texto de la Celac por acciones de EE.UU. en el Caribe
Nacionales

Guatemala desmiente a Petro sobre texto de la Celac por acciones de EE.UU. en el Caribe

Guatemala solicitó a la Presidencia Pro Témpore de la Celac que se elimine su nombre de la lista de países que respaldan el comunicado.

Compartir:
minex-sede-emisoras-unidas.webp,
minex-sede-emisoras-unidas.webp / FOTO:

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (Minex) negó este viernes 5 de septiembre que el Gobierno del país haya respaldado un comunicado por la paz y el rechazo al despliegue militar de EE.UU. en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, divulgado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Petro publicó en X la noche del pasado jueves un comunicado que los "países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) expresan su profunda preocupación por el reciente despliegue militar extra-regional en la región".

En su calidad de presidente pro tempore de la Celac, Petro aclaró que se trataba de un comunicado de la "inmensa mayoría" de los países que integran dicho organismo.

"No es (un) comunicado Celac porque una minoría, que añado, se opuso", reiteró, al tiempo que nombró a Guatemala entre los países que habrían respaldado el documento.

Tras esta declaración, el Ministerio de Exteriores de Guatemela publicó en X un comunicado en el que lamentó que el presidente de la Celac "no haya respetado la práctica usual para la adopción de decisiones" y que haya publicado en redes sociales un texto que no había sido adoptado o consensuado.

La Cancillería de Guatemala recordó que el plazo para sumarse al proyecto de comunicado estaba fijado para este viernes hasta las 13:00 hora local de Bogotá (12:00 horas local Guatemala, 18:00 hora GMT), por lo que el proceso para la adhesión de los países miembros no había concluido.

"Por esas razones, Guatemala no se sumará al comunicado en mención y solicitamos a la PPT (Presidencia Pro Témpore) que se elimine el nombre de nuestro país de la lista de países que respaldan el comunicado", se lee en el comunicado del Minex.

Situación en el Caribe

El texto divulgado por Petro se produce en el contexto del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, bajo el argumento de intensificar la lucha contra el narcotráfico.

Este viernes, Estados Unidos ordenó el despliegue de diez aviones de combate F-35 a una base aérea de Puerto Rico para luchar contra el narcotráfico en el Caribe, en medio de la escalada de la tensión con Venezuela, según la cadena CBS.

EE.UU. desplegó ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas que "contaminan" las calles de su país.

La presidencia de la Celac reconoció que el crimen organizado transnacional es una amenaza para la región, pero señaló que el combate debe enmarcarse en la cooperación, la coordinación y el respeto de las leyes nacionales e internacionales.

En Portada

Gobernación e Instituto de la Víctima se apartan de pronunciamiento sobre nuevas salast
Nacionales

Gobernación e Instituto de la Víctima se apartan de pronunciamiento sobre nuevas salas

10:51 AM, Sep 05
Sergio Chumil ingresa último lugar en la etapa 13 de La Vuelta t
Deportes

Sergio Chumil ingresa último lugar en la etapa 13 de "La Vuelta"

10:08 AM, Sep 05
Sala rechaza amparo que buscaba reactivar orden de captura contra Laparrat
Nacionales

Sala rechaza amparo que buscaba reactivar orden de captura contra Laparra

10:08 AM, Sep 05
Estado de México reúne firmas para que Nodal no se presente durante las fiestas patriast
Farándula

Estado de México reúne firmas para que Nodal no se presente durante las fiestas patrias

09:59 AM, Sep 05

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridadCopa CentroamericanaSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos