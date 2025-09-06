 Fin de semana con lluvias: Efectos de la onda del este
Fin de semana lluvioso por efectos de onda del este

Según el Insivumeh, durante la tarde y noche del sábado, así como la madrugada del domingo, se espera el incremento de lluvias en Guatemala.

Insivumeh alerta lluvias en Guatemala por remanentes de onda del Este, Alex Meoño
Insivumeh alerta lluvias en Guatemala por remanentes de onda del Este / FOTO: Alex Meoño

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer que para el presente fin de semana se tiene previsto el acercamiento de una onda del este, cuyos efectos incrementarán las lluvias en el territorio nacional.

Por medio de un boletín informativo, la institución señaló que para las próximas horas se espera que se presenten áreas con neblina en la Franja Transversal del Norte, Altiplano Central y algunos sectores de los Valles de Oriente, alternando con ambiente cálido y soleado.

En tanto, durante la tarde y noche del sábado 6 de septiembre, así como la madrugada del domingo 7, se espera el incremento de lluvias en Bocacosta, Altiplano Central y parte del sur de los Valles de Oriente.

"Para el día domingo continuarán las precipitaciones, con mayores acumulados de lluvia al sur de los Valles de Oriente, región caribe y el departamento de Escuintla", agregó.

Asimismo, expuso que las referidas condiciones podrían generar crecidas repentinas de ríos, deslizamientos, derrumbes, inundaciones o lahares en la cadena volcánica.

En ese contexto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomendó a la población ubicar las áreas seguras en sus comunidades, no intentar cruzar ríos crecidos ni calles inundadas, preparar y poner en práctica su Plan Familiar de Respuesta. También seguir las instrucciones de las autoridades locales y reportar cualquier emergencia al 119.

Perspectiva climática para septiembre: lluvias más abundantes

Según el Insivumeh, durante este mes se prevé la persistencia de lluvias asociadas a la influencia de ondas del este, lo que estaría generando un aumento de nubosidad y precipitaciones intermitentes en gran parte del país.

Las lluvias más fuertes podrían presentarse en Petén, el occidente de la Franja Transversal del Norte, el Caribe, la Bocacosta y la costa del Pacífico.

También se esperan acumulados importantes en el Norte, la Franja Transversal del Norte, Caribe, Bocacosta y Pacífico, acompañados de temperaturas más cálidas en estas zonas.

Respecto a la temporada de huracanes, el ente científico explicó que en el Atlántico Norte se pronostica la formación de entre siete y 13 tormentas tropicales, de las cuales hasta cuatro podrían alcanzar gran intensidad. En el Pacífico Oriental, se anticipa entre cuatro y ocho sistemas, con la posibilidad de que uno a tres se conviertan en huracanes de gran magnitud.

