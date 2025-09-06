 Remesas desde EE. UU. a Guatemala aumentan 19.5%
Nacionales

Remesas enviadas a Guatemala desde EE.UU. suben 19.5%

Hasta agosto, las remesas enviadas al país sumaban 16.861 millones de dólares.

Remesas., Foto EFE
Remesas. / FOTO: Foto EFE

Las remesas familiares desde Estados Unidos a Guatemala subieron un 19,5 % interanual hasta agosto y sumaron 16.861,7 millones de dólares, según datos del Banco de Guatemala (Central) difundidos este sábado.

En agosto, ingresaron al país 2.368 millones de dólares en remesas, la mayor cuantía en un mes durante este año y ligeramente por encima de los 2.366 millones de dólares registrados en julio pasado, precisó el banco central en un informe.

En 2024, Guatemala estableció un récord de remesas familiares, con el envío de 21.510 millones de dólares, lo que representó un aumento del 8,6 % respecto al año anterior.

Según estimaciones oficiales, las remesas de Guatemala equivalen al 20 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Las proyecciones del Banco Central de Guatemala indican que al cierre de 2025 el ingreso por remesas podría alcanzar los 24.521 millones de dólares.

Más remesas ante endurecimiento de políticas migratorias

Fuentes oficiales han indicado que el aumento en el envío de remesas se debe al temor de los migrantes guatemaltecos de ser deportados, tras las nuevas políticas de la administración del presidente Donald Trump.

Cifras oficiales estiman que 2,1 millones de guatemaltecos envían remesas desde Estados Unidos a 1,7 millones de hogares, lo que impacta indirectamente a alrededor de siete millones de personas.

De acuerdo con datos del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), de enero al 4 de septiembre de 2025 han sido retornados 31.876 guatemaltecos desde Estados Unidos.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha reiterado que su Gobierno continúa reforzando las acciones enfocadas en la atención de los migrantes retornados. Este tema ha tomado mayor relevancia en el marco durante la nueva administración el presidente Donald Trump, en Estados Unidos, que regresó a la Casa Blanca con promesas de incrementar los controles migratorios y "redadas" para expulsar del país a quienes no acrediten su estadía legal en ese territorio.

En ese contexto, el Gobierno implementó el plan "Retorno al Hogar" para dar respuesta a la llegada de connacionales desde Norteamérica y les envió un mensaje de respaldo a los guatemaltecos que enfrentan esta situación.

