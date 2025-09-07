 MP realiza 21 allanamientos por asesinato de "Cara Dura"
Nacionales

MP realiza 21 allanamientos por asesinato de "Cara Dura"

El MP y la PNC realizaron allanamientos en Canalitos, Villa Nueva y las zonas 3 y 5 para ubicar indicios por el asesinato de un hombre en zona 10.

Compartir:
Los operativos se realizaron en el marco de un caso llamado Médica 10., Ministerio Público.
Los operativos se realizaron en el marco de un caso llamado Médica 10. / FOTO: Ministerio Público.

En el marco del asesinato de Francisco Edgar Domínguez Higueros, apodado "Cara Dura", ocurrida el 25 de junio de 2025, en el sótano 2 de un edificio en la zona 10 de la ciudad capital, el Ministerio Público (MP) ejecutó al menos 21 allanamientos en cuatro distintos lugares. Este domingo 7 de septiembre de 2025 realizó trabajo en distintos sectores de las zonas 3, 5, Canalitos y Villa Nueva para localizar y secuestrar indicios que ayuden a esclarecer el caso.

La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas también entregó tres notificaciones de órdenes de aprehensión en un centro carcelario a los reos identificados únicamente como José X., Aarón P. y Alex V. El MP aseguró que el caso en mención se denomina como Caso Médica10. Durante el procedimiento, los peritos ejecutaron procedimientos de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en varios inmuebles.

Además, se efectuó una requisa en la cárcel que se ubica en Mariscal Zavala. Como resultado de todos los operativos, las autoridades localizaron 11 armas de fuego, dos radios transmisores y dos vehículos. 

El departamento de comunicación del MP informó que las acciones se ejecutaron desde muy temprano, para cumplir con los requerimientos de las investigaciones en el Caso Médica 10. Según las imágenes compartidas por el MP, en el marco de los operativos también se incluyeron revisiones preventivas de vehículos y peatones en la vía pública.

Autorizan cierre de bancos por el asueto del 15 de septiembre

La Superintendencia de Bancos informó que queda a discreción de cada entidad prestar sus servicios por medio de agencia, ventanilla especial o similar.

En Portada

Confirman 17 capturas en operativo Rescatando El Gallitot
Nacionales

Confirman 17 capturas en operativo "Rescatando El Gallito"

11:19 AM, Sep 07
Video capta accidente que cobra la vida de un niño y su tío en San Raymundot
Nacionales

Video capta accidente que cobra la vida de un niño y su tío en San Raymundo

12:06 PM, Sep 07
El locutor guatemalteco Javier Girón se casó en una ceremonia románticat
Farándula

El locutor guatemalteco Javier Girón se casó en una ceremonia romántica

10:31 AM, Sep 07
Aurora vence a Malacateco y es nuevo líder del Apertura 2025t
Deportes

Aurora vence a Malacateco y es nuevo líder del Apertura 2025

12:59 PM, Sep 07

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.JusticiaSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vialredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos