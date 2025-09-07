MP realiza 21 allanamientos por asesinato de "Cara Dura"

En el marco del asesinato de Francisco Edgar Domínguez Higueros, apodado "Cara Dura", ocurrida el 25 de junio de 2025, en el sótano 2 de un edificio en la zona 10 de la ciudad capital, el Ministerio Público (MP) ejecutó al menos 21 allanamientos en cuatro distintos lugares. Este domingo 7 de septiembre de 2025 realizó trabajo en distintos sectores de las zonas 3, 5, Canalitos y Villa Nueva para localizar y secuestrar indicios que ayuden a esclarecer el caso.
La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas también entregó tres notificaciones de órdenes de aprehensión en un centro carcelario a los reos identificados únicamente como José X., Aarón P. y Alex V. El MP aseguró que el caso en mención se denomina como Caso Médica10. Durante el procedimiento, los peritos ejecutaron procedimientos de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en varios inmuebles.
Además, se efectuó una requisa en la cárcel que se ubica en Mariscal Zavala. Como resultado de todos los operativos, las autoridades localizaron 11 armas de fuego, dos radios transmisores y dos vehículos.
El departamento de comunicación del MP informó que las acciones se ejecutaron desde muy temprano, para cumplir con los requerimientos de las investigaciones en el Caso Médica 10. Según las imágenes compartidas por el MP, en el marco de los operativos también se incluyeron revisiones preventivas de vehículos y peatones en la vía pública.