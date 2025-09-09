Gobierno aclara que no ha presentado propuesta del salario mínimo

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, el Gobierno de Guatemala no ha presentado ninguna propuesta en relación a la fijación del salario mínimo 2026. "Este proceso se encuentra en etapa inicial, sin que las Comisiones Paritarias hayan concluido el diálogo y la formulación de recomendaciones", indicó.
"Contrario a lo que ha sido erróneamente reportado, el Gobierno de la República no ha presentado ninguna propuesta en relación a la fijación del salario mínimo para 2026.", indicó la cartera a través de un comunicado.
El Ministerio detalló que en cumplimiento con lo establecido en el Código del Trabajo, el proceso de fijación de salario mínimo se lleva a cabo a través de una serie de etapas que comienzan con la integración de las Comisiones Paritarias, que son autónomas en su funcionamiento y decisiones, y que están integradas por representantes de los tres sectores que participan en el diálogo social tripartito: empresarial, sindical y gubernamental.
En el marco del proceso de ley, las Comisiones Paritarias elaboran y presentan informes técnicos que elevan a la Comisión Nacional del Salario, integrada a su vez de manera tripartita, quienes elaboran el dictamen razonado que debe ser presentado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social el que, a su vez, formula recomendaciones al Presidente de la República, en quien recae la decisión final.
La cartera detalló que dicho proceso se encuentra en este momento en su etapa inicial, sin que las Comisiones Paritarias hayan concluido su proceso de diálogo y formulado sus recomendaciones, y en consecuencia, lejos del momento en que el Gobierno de la República de Guatemala tome una decisión al respecto.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89,7*