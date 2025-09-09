 MinEduc Aprueba Estrategia de Continuidad Educativa
Mineduc aprueba ruta de continuidad educativa

Fue publicado en el diario oficial el acuerdo donde se aprueba la estrategia de continuidad educativa en casos de suspensión de clases presenciales.

El Ministerio de Educación (Mineduc) publicó este martes 9 de septiembre en el diario oficial el acuerdo número 3464-2025, en el que se aprueba la estrategia de continuidad educativa en casos de suspensión de clases presenciales.

En el documento se detalla que la referida estrategia se aplica en situaciones donde, por distintos motivos, se dejen de realizar las actividades en centros educativos públicos.

Su objetivo es garantizar la continuidad de los aprendizajes de los estudiantes afectados por suspensiones prolongadas de clases por situaciones de emergencias climáticas, sociales y/o coyunturales u otras emergencias que impidan el acceso regular a los centros educativos.

"Esta estrategia se fundamenta en el derecho a la educación y prioriza a los estudiantes en situación de vulnerabilidad", detalla el acuerdo.

Agrega que, de esta manera, se ofrecen los lineamientos, orientaciones y recursos pedagógicos a las Direcciones Departamentales de Educación para implementar acciones comunitarias de atención educativa mediante brigadas pedagógicas.

