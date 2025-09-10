Lluvias marcan el rumbo de las celebraciones patrias

Las lluvias se han continuado presentando e intensificando en el territorio guatemalteco, generando incidentes en carreteras, inundaciones y daños en viviendas, entre otros incidentes. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) mantiene el monitoreo constante sobre el tema y este miércoles 10 de septiembre compartió detalles de la perspectiva climática para los próximos días.
De acuerdo con César George, jefe del área de Meteorología, septiembre es el segundo mes más lluvioso del año, solo superado por junio, y se ve marcado por la mayor posibilidad de afectación de algún sistema tropical.
En ese contexto, señaló que, por lo menos para los próximos ocho días, se tendrán lluvias importantes en la mayor parte del país. De esta manera, se espera que las celebraciones de la Independencia de Guatemala estén marcadas por estas condiciones que se presentarán principalmente en la tarde y noche.
Altos niveles de saturación en suelos
El experto del Insivumeh indicó durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que en los días recientes se ha tenido mucha lluvia en las áreas de Boca Costa, suroccidente, gran parte del Pacífico y el departamento de Guatemala. Además, en el oriente, donde solo en las últimas 48 horas, especialmente en Esquipulas y La Unión, se han tenido precipitaciones intensas. En tanto, la región con menos lluvias ha sido Petén.
"Nosotros esperaríamos, de acuerdo al análisis y los modelos de mapas de monitoreo, que de viernes a sábado las lluvias tiendan a incrementar para inicios de la próxima semana. Donde más impacto se espera es en las regiones del sur al centro del país, aunque las lluvias serán generalizadas", expuso.
Ante el referido pronóstico, George señaló la importancia de tener mucha precaución, en especial en horas de la tarde y noche, cuando es más frecuente que los ríos crezcan y se presentan deslizamientos de tierra y daños en la red vial por la alta saturación de los suelos.
Sobre la situación de los cuerpos de agua en el país, indicó que, de acuerdo con el último informe de los hidrólogos, se tiene por arriba de su nivel el río Quisil, en Huehuetenango, también por supera su nivel normal el lago de Petén y algunos ríos de Boca costa, donde se ha dado la mayor parte de lluvias.
Además, expuso que las lluvias alrededor de la cadena volcánica pueden generar lahares, al igual que se podrían tener problemas en Siquinalá, Escuintla, donde tiende a inundarse una parte.
Celebraciones de Independencia bajo la lluvia
George señaló que, por ahora, no se tiene identificado algún sistema tropical que pudiera tener efectos en el territorio guatemalteco.
"Solamente tenemos una zona de inestabilidad entre la parte pacífica de México y Guatemala que tiene posibilidad de fortalecerse, pero hemos aprendido que en Guatemala, con solo que sea un sistema de baja presión como el que se tiene ahorita, podemos tener lluvias importantes", expuso.
Ante este escenario previsto y tomando en cuenta que está en desarrollo la celebración de las fiestas patrias, George recomendó a la población lo siguiente:
- Informarse sobre las condiciones climáticas a través del ente oficial, que es el Insivumeh.
- No intentar cruzar ríos, en especial en la tarde y noche, cuando hay más lluvias.
- A quienes participan en antorchas y desfiles, mejor si hacen los recorridos durante el día y no en la noche por el peligro con algún deslizamiento de tierra.